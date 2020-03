Borse peggiorano con Johnson col Covid. Milano -3%. Future su WS negativi

Ulteriore peggioramento delle Borse europee: e' Londra la piu' penalizzata con il Ftse100 che scende del 4,5% ai minimi di giornata dopo l'annuncio della positivita' al test Covid-19 del premier Johnson. Parigi e Madrid perdono il 4%, Francoforte e Milano il 3%. Colpiti i titoli dell'auto, delle banche e dell'immobiliare.

Congelate al ribasso Azimut (-5,6% teorico), Nexi (-5,59% teorico) e Mediobanca (-4,65% teorico) mentre lo spread si mantiene stabile sopra quota 173 punti, al di sopra del livello segnato in apertura. Tra i titoli scambiati regolarmente si segnala il forte calo di Unicredit (-4,25%), Banco Bpm (-2,65%) e Intesa (-2,37%).

I futures di Wall Street perdono oltre il 2%. Giu' dell'1% il prezzo del Brent a 26 dollari al barile nella consegna maggio.

Negli Usa, dopo il via libera del Senato, e' atteso per oggi l'ok della Camera al piano di aiuti Usa da 2.000 miliardi di dollari e il G20 si e' detto pronto a fare qualsiasi cosa per rilanciare l'economia e a iniettare 5.000 miliardi di dollari per evitarne il tracollo.