Borse, Piazza Affari debole. Il titolo Ubi netto calo

Partenza in lieve calo per Piazza Affari, dove il Ftse Mib lascia sul terreno lo 0,2% a 20.035 punti. Gli investitori guardano al nuovo pacchetto di stimolo su cui e' al lavoro la politica statunitense, ma anche alle tensioni diplomatiche fra Usa e Cina e all'andamento della pandemia a livello mondiale. Sul paniere principale di Borsa Italiana si segnala il calo di Ubi Banca, che perde il 2,45% mwntre Intesa Sanpaolo sale dello 0,1%; domani finira' l'ops lanciata dalla banca milanese sulla piu' piccola concorrente. Misti gli industriali, con Pirelli e Fca che salgono leggermente mentre arretrano Cnh (-1,05%), Leonardo e Prysmian; giu' l'energia, dove pero' scatta Italgas (+1,05%) in attesa dei conti del semestre. Sale il lusso, bene Nexi nella finanza, in calo Tim. (AGI)Bum 270909 LUG 20 NNNN