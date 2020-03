Borse, Piazza Affari in deciso rialzo. Rimbalza il prezzo del petrolio

Le Borse europee ampliano i loro guadagni, dopo il forte rimbalzo di ieri a Wall Street, dove i 3 indici Usa sono saliti oltre il 3%. Londra guadagna il 2,35%. A Milano l'indice Ftse Mib segna +2,2%. Francoforte avanza del 2,2% e Parigi dell'1,6%. Il Pmi manifatturiero della Cina a marzo ha reagito al tracollo di febbraio tornando a salire a 52 punti. In rialzo il petrolio che ieri era sceso ai minimi da 18 anni.

Petrolio: prezzo rimbalza dopo minimo da 18 anni

Il prezzo del Petrolio rimbalza dopo essere sceso ieri ai minimi da 18 anni. Sui mercati asiatici i future sul Light crude Wti salgono del 5% a 21,14 dollari e quelli sul Brent del 3,3% a 23,5 dollari al barile. Dopo che ieri per la prima volta dal 2002 il Wti e' sceso sotto 20 dollari al barile, il presidente russo Vladimir Putin ha aperto a Donald Trump: "Pronti a collaborare per la stabilita' dei prezzi". Decisiva una telefonata tra il presidente Usa e il capo del Cremlino: "Dobbiamo far risalire la valutazione del barile". A far crollare i prezzi e' stata la pandemia da coronavirus che costringe a casa oltre un quarto della popolazione mondiale. Anche la guerra tra Russia e Arabia Saudita ha pesato duramente sul crollo dei prezzi. Per questo la mossa del Cremlino e' piaciuta molto ai mercati.

BORSA: ASIATICHE MISTE DOPO RIPRESA MANIFATTURA CINA, TOKYO -0,88%

Le Borse asiatiche sono miste dopo i dati sulla ripresa del settore manifatturiero in Cina. La Borsa di Tokyo chiude in calo: il Nikkei segna a fine seduta -0,88% a 18.917 punti. Bombay avanza di oltre il 3%, mentre la BORSA di Seul termina in rialzo del 2,2%. Positiva sul finire degli scambi la Borsa di Shanghai (+0,25%). In Cina, l'indice Pmi del settore manifatturiero cinese a marzo balza a 52 punti dal 'profondo rosso' di quota 35,7 a febbraio, in piena emergenza coronavirus. I dati diffusi dal National Bureau of Statistics riflettono il fatto che il 96,6 per cento delle grandi e medie imprese cinesi ha ripreso la produzione.