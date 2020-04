Borse, Piazza Affari positiva. Spread Btp/Bund in calo a 241 punti

Petrolio: Wti apre a 15 dollari a barile, Brent sopra 22 dollari

Wti di giugno riprende quota 15 dollari al barile, in rialzo di oltre il 12%, il Brent cfresce di oltre il 10% a 22,53 dolari al barile. I rialzi arrivano dopo i forti sell off di lunedì, che hanno colpito non solo il contratto WTI di maggio scaduto martedì 21 aprile, ma pure il Brent e il contratto WTI di giugno. Lunedì, per la prima volta in assoluto un contratto futures sul Petrolio era sceso al di sotto dello zero: il contratto WTI di maggio, crollato in una sessione di oltre il 300% a -37 dollari al barile.

Borsa: Piazza Affari in rialzo

Apertura in rialzo a Piazza Affari. L'indice Ftse Mib, alla prima rilevazione, fa segnare +1,03% a 16.938 punti, mentre l'Ftse Italia All-Share sale dello 0,99% a quota 18.588. L'indice Ftse Italia Small Cap guadagna lo 0,61% a 17.153 punti. Buone partenze per Parigi (+0,8%), Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,8%).

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 241 punti

Lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi apre in calo a 241 punti dai 252 punti della chiusure di ieri, giornata in cui il differenziale si e' innalzato sino a quota 280, come non accadeva da prima del 17 marzo. Il rendimento del decennale e' in calo del 4% al 2,02%. C'e' attesa per la riunione di oggi dell'Eurogruppo, in cui l'Italia insistera' sui recovery bond ma i 27 si presenteranno divisi. Una risposta all'impatto economico della pandemia potrebbe richiedere fino all'estate per arrivare. Ieri la Bce ha aperto un nuovo paracadute: accettera' i junk bond in caso di declassamento del rating. La disposizione, che restera' in vigore fino a settembre del 2021, e' stata adottata per far fronte a eventuali 'downgrade' legati alla crisi economica. Accettati fino a due livelli inferiori a BBB-.

Borsa Tokyo: chiude in rialzo 1,52% su scia Wall Street

La Borsa di Tokyo chiude in rialzo sulla scia di Wall Street dopo una striscia di tre sedute negative consecutive. L'indice Nikkei ha terminato la sessione con un guadagno dell'1,52% a 19.429 punti, mentre il Topix e' salito dell'1,36% a 1.452.