Coronavirus, il Cura Italia non salva le Borse: Milano in rosso, spread giù

Lieve recupero a Piazza Affari dove il Ftse Mib cede l'1,49% a quota 15.085 punti. Tra i titoli peggiori figurano i titoli della galassia Agnelli con Exor e Fca a -4% circa. Il titolo Fca in avvio era stato sospeso a -7,5% a 6,35 euro, che corrispondono a livelli quasi dimezzati nell'ultimo mese e la capitalizzazione scivolata sotto il muro dei 10 miliardi di euro. Pesano le possibili ricadute dell'emergenza coronavirus con lo stop deciso alla produzione per due settimane in Italia, Serbia e Polonia.

Tra gli altri titoli spicca oltre -3% a 5,5 euro circa per Enel, titolo di maggior peso di tutto il listino. Male anche Eni(-1,5%). Tra i titoli in rialzo spicca invece Telecom Italia (+7,6% a 0,35 euro) che già ieri era balzata di oltre l'11% in scia al rally del settore dopo i conti 2019 oltre le attese della francese Iliad.

Titoli Stato: spread Btp/Bund apre in calo a 272 punti

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund a 272 punti dai 278 punti della chiusura di ieri. Lo spread comunque e' molto volatile. In precedenza, nelle primissime contrattazioni il differenziale era schizzato a un soffio da 300 punti (299,2 punti), poi e' sceso a 266 punti. Ieri la Bce non aveva smentito la notizia che si era impegnata nell'acquisto di titoli di Stato italiani ed e' probabile che anche oggi stia intervenendo ed e' per questo che lo spread e' cosi' oscillante. Il rendimento del decennale e' in calo al 2,35%. In compenso piovono le vendite sui Bund tedeschi, il cui rendimento sale del 25%. S'impenna a +43% anche il tasso sul decennale francese.