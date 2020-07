Borse, scattano i realizzi. Oro e argento al top per l'incertezza Covid

Seduta cauta per le Borse europee dove scattano le prese di beneficio: sulle prime battute Francoforte scende dello 0,16%, Parigi dello 0,4% e Madrid dello 0,52%. Milano, dopo un avvio in calo dello 0,2%, e' rimbalzata a emette a segno un +0,25%. Lo spread si attesta in area 153 punti (-0,7%) dopo che dall'accordo sul Recovery Fund, è emerso che l'Italia sara' la principale beneficiaria del piano di aiuti, potendo ottenere 209 miliardi di euro, dei quali 82 di sovvenzioni.

I future su Wall Street sono stabili, sia quello sull'S&P500, sia quello sul Nasdaq, dopo la chiusura contrastata di ieri con Dow Jones Industrial Average e S&P 500 che hanno chiuso in rialzo, mentre il Nasdaq Composite ha perso terreno. Intanto va avanti la stagione delle trimestrali, mentre sullo sfondo gli investitori tengono sotto controllo l'andamento della pandemia, che preoccupa soprattutto negli Stati Uniti, dove anche il presidente Donald Trump e' tornato a raccomandare l'uso della mascherina. Dopo la chiusura di Wall Street pubblicheranno i numeri Tesla e Microsoft.

A Piazza Affari le banche sono ben impostate, con il mercato che si interroga sul risiko bancario che potrebbe partire se andra' in porto la fusione tra Intesa Sanpaolo (+0,5%) e Ubi (+0,67%). Saipem, inoltre, spicca con un progresso del 2% dopo che l'azienda ha annunciato di avere firmato nuovi contratti nell'eolico offshore per progetti attualmente in fase di sviluppo al largo delle coste dell'Inghilterra, della Scozia e della Francia. Il valore complessivo e' di oltre i 90 milioni di euro. Fca, inoltre, sale di mezzo punto percentuale, festeggiando l'annuncio di aver ampliato la partnership con Waymo sulle tecnologie per la guida autonoma.

Ed ancora, Prysmian segna un +1,6% sull'onda dell'accordo per l'acquisizione del 100% di Ehc Global per un valore di 130 milioni di dollari canadesi. Sono invece deboli le Enel (-1,1%) e le Recordati (-1,5%). Sul fronte dei cambi, l'euro e' forte nei confronti del biglietto verde, mantenendosi sopra la soglia di 1,15 conquistata ieri in tarda serata. La divisa vale 1,1535 dollari (ieri in chiusura a 1,1493 dollari). La divisa quota inoltre 123,26 yen (122,8 yen), mentre il dollaro/yen si attesta a 106,85 (106,83). Dopo la buona performance di ieri, lima il proprio valore il greggio: il wti, contratto con consegna a settembre, perde lo 0,5%, attestandosi a 41,7 dollari al barile.

Sul mercato delle commodity, l'oro lima dai massimi di ieri, livelli che non toccava dal 2011: il metallo giallo questa mattina quota 1859,89 dollari l'oncia, in calo dello 0,29%. Prosegue anche la febbre per l'argento, con le quotazioni che segnano un rally superiore a +5% a $22,69.

Il bene rifugio per eccellenza beneficia dell'incertezza sul futuro dell'economia globale, in particolare per i timori legati alla recrudescenza dei casi di coronavirus a livello globale. Gli investitori fanno incetta del metallo prezioso anche per le tensioni, negli States, tra democratici e repubblicani sull'ammontare del prossimo piano di stimoli economici a favore dei cittadini Usa.

La speaker della Camera Nancy Pelosi ha detto chiaramente che la proposta dei repubblicani di un piano del valore di $1 trilione non è sufficiente. Due mesi fa la Camera dei rappresentanti a guida democratica aveva approvato una proposta da $3 trilioni che i repubblicani hanno però ignorato. Ovviamente, l'apprezzamento dell'oro si spiega anche con il calo del dollaro, con il Dollar Index che oscilla al minimo in più di 4 mesi.