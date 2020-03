Borse, scende in campo ancora la Fed. WS risale. Piazza Affari fa +3%

Ci pensa la Federal Reserve. Dopo aver varato una seconda operazione Repo giornaliera da 500 miliardi di dollari, la banca centrale americana ha lanciato una linea di credito già utilizzata durante la crisi finanziaria del 2008 per consentire l'accesso al credito a imprese e famiglie.

E' il Commercial Paper Funding Facility (Cppf) che stabilisce la creazione di uno special purpose vehicle (Spv) che acquistera' sul mercato dei 'commercial paper', ovvero le cambiali commerciali di breve durata utilizzate da alcune aziende per finanziarsi.

Lo Spv prevede l'acquisto dei commercial paper garantiti e non con un rating pari ad almeno A1/P1/F1 della durata di tre mesi. Lo strumento sara' attivo fino al 17 marzo 2021. Si tratta di una ulteriore manovra d'emergenza mirata a stabilizzare i mercati e migliorare la liquidita' all'interno del sistema finanziario Usa. Il mercato dei commercial paper era infatti entrato in difficolta' per le pressioni sulla liquidita' provocate dall'incertezza innescata dall'epidemia da coronavirus, ha spiegato la banca centrale americana.

Gli indici su Wall Street così si sono scrollati le incertezze iniziali e ora viaggiano in forte rialzo. Stando a Cnbc, i regolatori federali stanno valutando se allentare i parametri di liquidita' imposti alle banche per consentire agli istituti finanziari di erogare prestiti a soggetti gia' in difficolta', come le aziende del settore energetico e le compagnie aeree.

Gli investitori ora attendono le mosse del governo federale. Stando alla stampa, la Casa Bianca dovrebbe chiedere al Congresso di sbloccare 850 miliardi di dollari per cercare di attutire l'impatto del coronavirus su imprese e cittadinanza. Dopo essere sceso brevemente sotto la soglia psicologica dei 20.000 punti, il Djia ora guadagna il 3%. L'S&P 500 sale di 96,71 punti, il 4,05%, a quota 2.482,75. E il Nasdaq avanza di 297,67 punti, il 4,33%, a quota 7.203,26.

Dopo aver aperto in rialzo, il Djia ha girato in negativo e ora perde lo 0,10%. Pesa Boeing che cede il 7,44% a 119,68 dollari. Ma anche le compagnie aeree (United perde il 6,46% a 33,19 dollari, Delta il 4,83% a 34,08 dollari e American il 5,09% a 15,11 dollari). Gli investitori non sembrano credere che il Congresso approvera' il bailout da 50 miliardi di dollari che, stando alle indiscrezioni della stampa Usa, dovrebbe essere incluso nel pacchetto di aiuti da 850 miliardi di dollari che la Casa Bianca vuole chiedere al Congresso.

Dall'altra parte del globo, allungano con vigore le Borse europee. A Piazza Affari, il Ftse Mib e' salito fino a superare il 3%, l'Ibex35 a Madrid e' balzato del 6%, quando a Parigi il Cac40 sale dell'1,65% e a Francoforte il Dax30 dell'1,8%. Tra i titoli, allunga il passo Tim, in progresso del 10%, bene anche Eni (+8,9%) e Terna (+8,35%). Resta in rosso Fca (-4,11%), riducendo comunque la flessione rispetto ai minimi toccati nel corso della seduta.



Borsa: Consob rinnova divieto vendite allo scoperto per 20 titoli - La Consob ha rinnovato il divieto giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento europeo n. 236/2012. Il provvedimento, comunicato ieri, sara' operativo nella giornata di oggi. Nella stessa seduta la Consob, prosegue la nota, ha deciso di avviare la procedura finalizzata all'adozione di ulteriori misure restrittive ai sensi dell'art. 20 del suddetto regolamento. Questa iniziativa si accompagna alla decisione presa dall'Esma di ridurre la soglia di notifica alle autorita' di vigilanza delle posizioni nette corte dallo 0,2 allo 0,1% ex art. 28 del medesimo regolamento. I provvedimenti presi "sono finalizzati a ripristinare un contesto operativo che garantisca una maggiore trasparenza e stabilita' delle negoziazioni di borsa". I titoli per cui sono vietate le vendite allo scoperto sono: Azimut Holding, Telecom Italia, Unicredit, Exor, Fca, Banca Generali, Leonardo, Ubi Banca, Mediobanca, Fiera Milano, Sanlorenzo, Banca Mediolanum, Dovalue, Cerved, Ovs, Maire Tecnimont, Marr, Autogrill, Banca Mps, Astm.