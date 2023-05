Borse sofferenti, investitori nervosi: il debito Usa terrorizza l'Europa

Borsa, il debito Usa piega l'Europa: Milano -1,8%, sale l'oro

Seduta difficile per le Borse europee, con gli investitori innervositi dall'allungarsi dei tempi per un accordo sul debito americano e dai dati peggiori delle attese sull'inflazione britannica e sulla fiducia delle imprese tedesche. Milano cede l'1,8%, peggiore tra i listini europei, Londra l'1,5%, Parigi e Francoforte l'1,4% mentre a Wall Street i future sono in leggero calo.

Fiacchi anche i bond dell'Eurozona, che recuperano le perdite della prima parte della seduta con l'eccezione dei Gilt britannici, il cui rendimento balza di 11 punti base al 4,26%. Lo spread Btp-Bund è poco mosso a 186 punti base mentre il rendimento dei nostri decennali si attesta al 4,322%. Materie prime (-1,6%), banche (-1,8%), auto (-2,1%), lusso e abbigliamento (-1,7%) sono tra i settori peggiori, secondo gli indici Stoxx.

L'avversione al rischio porta gli investitori, che temono nuovi giri di vite sui tassi da parte di Bce e Boe, verso l'oro (+0,9% a 1.975 punti). Sale anche il petrolio (+1,54% a 73,9 dollari al barile il Wti) mentre il gas scende ancora (-0,7% a 28,9 euro al megawattora). A Piazza Affari affondano le banche con Bper (-4,5%), Mps (-4%) e Banco Bpm (-3,8%), assieme a Leonardo (-4,3%) e Pirelli (-4%). Tiene invece Mediobanca (+2%) grazie a un piano che remunera gli azionisti oltre le attese del mercato.