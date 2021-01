Borse, sprint dopo la concessione di Trump. Wall Street e Tokyo da record

Le Borse europee aprono in rialzo, sulla scia delle chiusure record di Wall Street. In Asia Tokyo chiude al top da 30 anni. Le piazze finanziarie si lasciano alle spalle gli scontri di Washington e scommettono su nuovi massicci stimoli negli Stati Uniti, dopo che i dem hanno preso il controllo del Congresso. Londra avanza dello 0,34% a 6.876 punti. Intanto Donald Trump concede per la prima volta la vittoria a Joe Biden.

Anche Piazza Affari parte bene nell'ultima seduta della prima settimana dell'anno. Il Ftse Mib, sostenuto dal buon andamento di ieri di Wall Street e dal record di diverse borse asiatiche, a partire da Tokyo e Seul, a pochi minuti dall'apertura guadagna lo 0,99% a quota 22.969 punti. In evidenza, sul paniere principale, Stm, che balza di oltre il 5% spinta dai risultati preliminari del quarto trimestre, che hanno battuto le attese.

Tonica in avvio anche Cnh (+2,59%) sulle trattative con la cinese Faw per Iveco; sempre nel comparto industriale bene Leonardo (+1,09%) e Prysmian, poco mossa l'auto. Sale l'energia (Enel +0,84%, Eni +0,79%), e sono in territorio positivo anche le banche, con Bper (+2%) che scatta ancora. Riparte il lusso (Ferrari +1,14%), debole nel risparmio gestito Banca Generali (-0,15%), unico titolo in ribasso del paniere principale.