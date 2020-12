Borse su con Brexit, vaccini e piano Usa. Corrono farmaceutici e l'hi-tech

L'azionario europeo è in rialzo per la quarta sessione consecutiva in seguito all'approvazione del tanto atteso pacchetto di misure di stimolo economico negli Usa, all’accordo commerciale post-Brexit, per l'avvio delle vaccinazioni anti Covid (che sostiene le speranze di una più rapida ripresa dell'economia globale anche nella Ue), tra scambi sottili tipici del periodo festivo. La Borsa di Tokyo ha chiuso sui massimi da 30 anni, mentre i futures sugli indici Usa sono in deciso rialzo e fanno presagire un avvio positivo a Wall Street nel pomeriggio. Chiusa Londra quest'oggi che recupera il Boxing day del 26 dicembre caduto di sabato.

Nel Vecchio Contiente, in crescita Francoforte (+1,5%), Parigi (+1%), Milano (+0,7%), Madrid (+0,4%), Amsterdam (+0,5%). L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,9%. In Europa guadagnano i farmaceutici (+1,2%) e l'hi-tech (+1%). Bene anche le compagnie aeree (+1%) con la prospettiva di una ripresa del traffico. A Piazza Affari prosegue la corsa di Pirelli (+3%), in linea con l'andamento dell'automotive in Europa. Bene anche Moncler (+2,7%) e Saipem (+1,8%), quest'ultima dopo una commessa per la Marina Militare. In rialzo le banche con Intesa e Bper (+1,3%) e Unicredit (+1,1%). In rosso Mps (-0,4%) e Cnh (-0,2%).

Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2215. "Il rally tiene ed è bene così. Non ci sono motivi per vendere e non c'è da aspettarsi grandi movimenti da qui a fine anno. E' poi possibile che ci sia qualche aggiustamento, ma niente di più", osserva un trader.