Borse su con il piano Usa di riapertura. Pil Cina si contrae meno delle attese

Seduta positiva per le Borse europee, sulla scia del buon andamento delle piazze asiatiche (il Nikkei ha finito in rialzo del 3,15%). A dare slancio ai mercati e' il piano in tre fasi per la progressiva riapertura dell'economia americana lanciato dal presidente americano Donald Trump, che sta studiando un alleggerimento delle misure di lockdown e ha demandato ai governatori degli Stati parte delle decisioni sulla ripartenza delle attivita'.

Ulteriore sostegno arriva dal cauto ottimismo sulla possibilita' di trovare un farmaco efficace nella cura del Covid-19: i pazienti di un ospedale di Chicago trattati con l'antivirale dell'azienda biotecnologica americana Gilead Sciences sembrano rispondere bene al farmaco.

Anche i programmati rientri dei lockdown in Europa aiutano, mentre la Cina annuncia una contrazione del Pil del 6,8% nel primo trimestre, inferiore alle attese (gli analisti si aspettavano una discesa dell'8%). Londra guadagna il 2,83% a 5.790 punti. A Milano l'indice Ftse Mib segna +2,40% e 17.182 punti, anche grazie alla flessione dello spread, dopo le rassicurazioni di ieri di Christine Lagarde. Francoforte avanza del 3,02% a 10.613 punti e Parigi del 2,9%.

Sul mercato secondario, avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di stato decennali italiani e quelli tdeschi si posiziona a 223 punti. Il rendimento è dell'1,78%.