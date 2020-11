Usa 2020, le Borse brindano all'elezione di Biden. Asiatiche da record

Partenza sprint per i listini europei che festeggiano la vittoria elettorale alle presidenziali Usa di Joe Biden che permette di mettersi alle spalle una fase di instabilita' post-voto, anche se Donald Trump non si rassegna e minaccia azioni legali. Mentre Tokyo chiude in rialzo del 2,1% ai massimi da quasi 30 anni, Milano apre a +1,6% e supera di slancio quota 20mila punti, ai massimi da fine agosto. Anche Francoforte e Parigi mostrano rialzi superiori all'1,5% mentre lo spread Btp-Bund si attesta a 121 punti base, col rendimento sotto il minimo storico dello 0,6%. Nonostante la continua espansione della pandemia di Covid, gli investitori puntano dunque su un cambio di clima a livello geopolitico internazionale, in particolare sul fronte dei dazi e dei rapporti Usa-Cina. A Milano, in evidenza i finanziari ma anche St (+3% dopo l'aumento delle stime per il quarto trimestre di Infineon) e Saipem (+3,3%). Acquisti anche su Fca (+2,5%) e Telecom Italia (+2%) mentre in coda al listino navigano le utility con Terna e Snam comunque in rialzo dell'1,5%. Sul resto del listino balza la Roma (+10%) dopo che e' andata a vuoto l'Opa di Friedkin (delistiling fallito). Sul fronte dei cambi, infine, l'euro resta forte sul dollaro ed e' stabile rispetto a venerdi' a 1,188 mentre vale 123,1 yen (da 122,8). Dollaro/yen a 103,5 (da 103,32). Petrolio in rimonta con il Brent a 40,4 dollari (+2,4%). che

Borse asiatiche da record

Borse asiatiche tutte in rialzo dopo la proclamazione di Joe Biden, nuovo presidente degli Stati Uniti, nonostante Donald Trump si rifiuti di riconoscere la sconfitta e stia ricorrendo alle vie legali per contestare il voto. L'indice Composite di Shanghai ha guadagnato l'1,86% e ha chiuso a 3.373,73 punti, mentre quello di Shenzhen è avanzato del 2,25%, a 2.333,46 punti. L'indice Kospi di Seul ha chiuso a +1,27%. La Borsa di Tokyo è terminata con l'indice Nikkei in rialzo del 2,12%. Procede in rialzo (+1,27%) l'indice Hang Seng di Hong Kong.

Borse con Biden presidente: Tokyo mette il turbo, i future impennano

L'elezione di Joe Biden presidente degli Stati Uniti, ha messo il turbo alla Borsa di Tokyo: l'indice dei principali titoli, il Nikkei, ha chiuso con un rialzo del 2,12% segnando la migliore chiusura da 30 anni. È prevista un'apertura in rialzo per Wall Street, con i future che continuano a salire. Gli investitori brindano alla vittoria di Joe Biden, nuovo presidente Usa. I future sul Dow Jones segnano +1,20%, quelli sul Nasdaq +2% e quelli sullo S&P +1,44%.

Bene le borse cinese, boom dei titoli tecnologici che sperano nella rimozione dei dazi

In Cina si guarda al dato relativo alla bilancia commerciale, che ha messo in evidenza a ottobre un boom per le esportazioni al livello record in 19 mesi, grazie al continuo recupero dell'economia del paese dalla crisi della pandemia del coronavirus. Sulla borsa cinese brillanti i titoli tecnologici: Tencent balza del 2,93%, Alibaba fa +3,55%. Forti acquisti anche per le quotazioni del produttore di chip cinese Smic, che era finito nel mirino dell'Amministrazione Trump. Il titolo balza sulla borsa di Hong Kong del 6,85%. Molto bene anche Zte, colosso cinese di infrastrutture tlc, anch'esso finito nel mirino di Trump, volato dell'8,79%.

Wall Street: salgono future con Biden, Dj +1,2% e Nasdaq +2%

E' prevista un'apertura in rialzo per Wall Street, con i future che continuano a salire. Gli investitori brindano alla vittoria di Joe Biden, nuovo presidente Usa. I future sul Dow Jones segnano +1,20%, quelli sul Nasdaq +2% e quelli sullo S&P +1,44%.