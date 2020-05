Borse Ue con slancio. Spread giù a 206. Piace il fondo franco tedesco. Ok Bce

Dopo il super rally di ieri, sull'effetto combinato di Fase 2, vaccini Usa e bazooka anti crisi proposto da Francia e Germania, le Borse europee viaggiano con slancio. Il Ftse Mib segna nei primi scambi +1,13% a 17.598 punti, trascinata dal raffreddamento dello spread Btp-Bund in deciso calo a 205-206 punti base. Francoforte segna +1%, Londra +0,6%, Parigi e Madrid +0,5%. A Piazza Affari corrono le banche: Intesa e Unicredit guadagnano il 2%.

I future di Wall Street viaggiano attorno alla parita' in attesa delle testimonianze al Congresso del numero uno della Fed Jerome Powell e del segretario al Tesoro Steven Mnuchin. Viaggiano verso una chiusura in forte rialzo, invece, i principali listini asiatici.

Bene Tokyo (+1,65%), Taiwan (+1,12%), Seul (+2,25%) e Sidney (+1,81%). Ancora aperte Shanghai (+0,77%), Hong Kong (+2,1%) e Mumbai (+1,97%). Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street, dopo i dati inglesi sui redditi e sui salari, in linea con le stime, mentre la disoccupazione si e' fermata al 3,9%, al di sotto del 4,4% previsto. Vero e proprio crollo invece per le immatricolazioni di auto in Europa.

Gli investitori aspettano gli indici Zew sulla fiducia economica in Germania e nell'Ue, nel giorno in cui si riunisce l'Eurogruppo. Dagli Usa sono in arrivo dati sull'edilizia, il Redbook mensile sul commercio e l'intervento del presidente della Fed Jerome Powell davanti alla commissione Economia Congiunta in Parlamento a Washington.

Intanto, sempre sul fronte europeo, il presidente della Bce Christine Lagarde ha rassicurato sul fatto che Francoforte proseguira' gli acquisti sul mercato, invocando tuttavia una revisione del Patto di Stabilita'. Attesa, infine, per il secondo giorno di collocamento del Btp Italia dopo il boom di ieri (oltre 4 miliardi di sottoscrizioni) con la seconda miglior partenza di sempre per un'emissione del Tesoro.

Per il Dow Jones e lo S&P 500, quella di ieri è stata la migliore sessione in sei settimane. Il Dow Jones è balzato di oltre 900 punti, mentre lo S&P ha terminato la sessione in rialzo del 3,2%, al livello massimo dal 6 marzo scorso. Ieri buone notizie dalla società biotech Usa Moderna, che ha annunciato che i test effettuati sull'uomo con il vaccino anti-coronavirus da essa sviluppato hanno dato esiti positivi, producendo anticorpi contro il virus in tutti i 45 partecipanti all'esperimento.

"Con più di 100 tra trattamenti e vaccini che stanno per essere sviluppati, una scoperta medica, un test più sofisticato, un modello di tracciamento e il sostegno del governo potrebbero creare margini di rialzo superiori (per le azioni) - ha commentato Mark Haefele, responsabile della divisione investimenti presso UBS Global Wealth Management - Il nostro scenario al ribasso non può tuttavia essere escluso, e potrebbe essere scatenato da una seconda ondata significativa dei casi di coronavirus".

Con i guadagni di ieri, l'indice S&P 500 ha recuperato il 32% dai minimi testati lo scorso 23 marzo, e ora è scambiato a un valore inferiore del 13% rispetto ai massimi di febbraio.