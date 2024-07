Borse Ue caute, Milano vira in positivo: sprint di Leonardo, male Generali

Borsa Milano: gira in positivo (+0,12%), giù Generali

Piazza Affari, dopo circa un'ora e mezza dall'avvio delle contrattazioni avvenuto in territorio negativo, inverte la rotta, e segna un cauto rialzo, poco sopra la parità. L'indice Ftse mib registra +0,12% a 34.087 punti. Gli investitori monitorano l’evoluzione della situazione politica francese, dopo la sorpresa alle urne di domenica che ha portato la sinistra del Nuovo Fronte popolare in testa. E c’è attesa per l'intervento, di questo pomeriggio, del banchiere centrale americano Jerome Powell, sulla politica monetaria, davanti alla commissione Bancaria del Senato. A trainare il listino è Prysmian che corre fin dalle prime contrattazioni (+4,47%).

Sul paniere principale avanza Leonardo (+2,74%). Il mercato riflette sul fatto che l'Italia punta a spendere circa 7,5 miliardi di euro nei prossimi 11 anni per 24 nuovi jet Eurofighter. E i jet bimotore supersonici Eurofighter Typhoon sono costruiti da un consorzio tedesco, britannico, italiano e spagnolo, composto da Airbus, Bae Systems e Leonardo. Tra gli industriali Stellantis recupera e avanza dello 0,55%, dopo l’annuncio dell’azienda di proporre entro questo anno, 30 veicoli ibridi e di prevedere di introdurne altri 6 entro la fine del 2026. Avanzano Iveco +2,54%. Giù Ferrari -0,2%. Pirelli -0,07%. Il comparto del credito in sofferenza, con Intesa -0,17%, Unicredit -0,5%. Generali scivola a -1,38% scontando le previsioni negative di Jeffries sui risultati del secondo trimestre 2024. In contro tendenza Mps +0,42%. Cede Unipol (-0,26%), che detiene il controllo di Bper (in rialzo a +0,34%). Nelle telecomunicazioni Tim -0,35%. Tra gli energetici a maggior capitalizzazione Enel ed Eni rispettivamente a -0,03% e -0,29%.

Borsa, Europa apre in negativo con Francoforte a -0,43%

Le Borse europee aprono in calo. A Francoforte il Dax cede lo 0,44% a Dax 18.406,45 punti, a Londra l'Ftse 100 cala del 0,08% a 8.187,07 punti, a Parigi il Cac 40 scende dello 0,32% a 7.602,98 punti e a Madrid l'Ibex-35 perde lo 0,41% a 10.976,98 punti.

Titoli Stato: spread apre poco mosso a 137 punti

Apertura poco mossa per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Il differenziale si attesta a 137 punti, sui livelli della chiusura di ieri. Il tasso è al 3,904%. Stabile anche la forchetta tra Oat e Bund a 65,5 punti con un rendimento del decennale al 3,18%.