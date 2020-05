Borse Ue, i mercati puntano sulla ripresa. Spread in calo a 207

Seduta positiva per i listini europei, in rialzo sull'onda dell'ottimismo per la progressiva uscita dal lockdown e con il contestuale recupero, in prospettiva, dell'economia. Se un primo segnale e' arrivato ieri dalla fiducia tedesca, nelle ultime ore e' stato ufficializzato lo stop allo stato di emergenza del Giappone mentre in Usa il Wall Street Journal dichiara come il peggio sia ormai alle spalle con prenotazioni di voli e hotel e richieste di mutui che sono tornati a salire (tra oggi e domani sono previsti una serie di dati macro Usa su case e fiducia consumatori).

Cosi', dopo i consistenti rialzi di ieri, a Londra l'indice Ftse 100 guadagna il 2,19% a 6.124,75 punti, a Francoforte il Dax avanza dell'1% a 11.519,25 punti e a Parigi il Cac 40 dell'1,12% a 4.590,68 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib mette a segno un +1,15% a 17.795 punti.

Decisamente positivi anche i future di Wall Street (ieri ferma per il Memorial Day) con Dow Jones e Nasdaq che sfiorano il +2% mentre le Borse asiatiche si avviano a chiudere la seduta in forte rialzo nonostante sul tavolo permangano le tensioni a Hong Kong. In rialzo anche il greggio con il Brent che guadagna oltre il 2% a 36,3 dollari mentre il Wti segna +3,3% a 34,4 dollari.

Attesa, infine, per la presentazione (prevista per domani) della versione definitiva del Recovery Fund da parte della Commissione Ue mentre Francia e Germania hanno lanciato un appello comune per la riapertura delle frontiere nello spazio di Schengen.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano e il pari scadenza tedesco apre a 207 punti base dai 211 punti base del riferimento della vigilia. In lieve flessione anche il rendimento indicato all'1,62% dall'1,63% dell'ultimo closing.