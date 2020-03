Borse Ue in altalena. Il taglio dei tassi Fed non ferma il virus

Borse europee volatili dopo il taglio di mezzo punto percentuale dei tassi Usa deciso ieri a sorpresa dalla Fed. Dopo un avvio in altalena i listini tornano positivi. Londra sale dello 0,2%, A Milano l'indice Ftse Mib segna +0,4%. Francoforte avanza dello 0,6% e Parigi dello 0,28%.

Tra i titoli di Piazza Affari ribasso del 2,31% per Banco BPM reduce dal tracollo di oltre l'8% della vigilia a seguito della presentazione del nuovo piano al 2023. Cede l'1,3% Bper, mentre Unicredit scende di circa mezzo punto percentuale dopo l'oltre -4% della vigilia. Infine male il titolo Juventus (-2,3%) con la prospettiva che il governo decica di far giocare a porte chiuse il prossimo mese di campionato.

Sul mercato secondario dei titoli di Stato, apertura in rialzo per lo spread Btp-Bund, a 168 punti base dai 162 di ieri sera, dopo il calo registrato ieri grazie al taglio dei tassi da parte della Fed per far fronte all'impatto dell'epidemia. Il rendimento risale sopra la soglia dell'1% (all'1,04% dallo 0,99% della vigilia).

Borse di Asia e Pacifico contrastate in scia al ribasso di Wall Street, malgrado il taglio dei tassi di interesse della Fed Usa per far fronte all'emergenza coronavirus e mentre Joe Biden vince le primarie democratiche in Texas. Tokyo segna un marginale +0,08%, Hong Kong un +0,03%. Piu' marcate Shanghai (+0,63%), Shenzhen (+0,36%). Vola Seul (+2,24%) dopo che il governo ha annunciato un pacchetto da quasi 10 miliardi di dollari per mitigare gli effetti del virus mentre Sydney lascia sul terreno l'1,71%.