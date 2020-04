Borse Ue in frenata con Wall Street. Occhi degli investitori sull'Eurogruppo

A metà seduta, Piazza Affari e le altre principali Borse europee sgonfiano decisamente i rialzi della mattinata, in attesa dell'avvio di Wal Street, che in base ai future si prevede negativo. A Piazza Affari, l'indice Ftse Mib segna +0,09%, l'All Share +0,13%. Lo Spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali viaggia in area 197 punti base. Intanto, Francoforte registra un +0,21%, mentre Parigi cede lo 0,27%. Resiste Londra, in rialzo del 2% circa, con Madrid (+0,62%).

Stabile lo spread dopo il collocamento di 9,5 miliardi di titoli di stato da parte del Mef; sui mercati si guarda ai risultati dell'Eurogruppo, che torna a riunirsi oggi. Rispetto alla prima parte di giornata rallentano i bancari: Intesa Sanpaolo perde l'1,9%, in rosso anche Bper, Fineco e Ubi, mentre tengono Banco Bpm e Unicredit (+0,5%). Contrastato il risparmio gestito dopo il balzo di ieri; a due velocita' gli industriali, dove e' sempre in evidenza Fca (+3,32%). Bene la moda, forti acquisti su Stm (+3,3%).