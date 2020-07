Borse Ue, lunedì tonico. Atlantia sotto scacco

Inizio settimana tonico per le Borse europee: hanno infatti aperto in territorio positivo sulla scia della chiusura in rialzo di Wall Street venerdi' scorso e di Tokyo oggi ma anche grazie all'ottimismo degli investitori che guardano con speranza alla possibilita' di un vaccino contro il Covid 19. Ad influenzare l'andamento delle principali piazze finanziarie del Vecchio Continente, anche la fiducia sugli esiti della prossima riunione della Bce e sul Consiglio europeo per l'approvazione del Recovery Fund previsto nei prossimi giorni.

Il Dax di Francoforte avanza dell'1,20% a 12.784,05 punti. Bene anche Parigi, dove il Cac 40 guadagna l'1,12% a 5.026,20 punti. L'Ftse 100 e' invece in rialzo dell'1,09% a 5.015,65 punti.

Gira in negativo Piazza Affari (-0,1%) a meta' mattina, in contrasto con il resto dei Mercati europei.

Borsa/focus: Atlantia a picco su rischio revoca, -12%

Titolo Atlantia a picco in Borsa, sul rischio di revoca della concessione per Autostrade. Dopo le nuove dichiarazioni del premier Giuseppe Conte favorevole alla revoca, il titolo, che non aveva aperto in un primo momento, segna -12,4%, prima di un'ulteriore sospensione. Nel settore, in calo anche Astm del gruppo Gavio (-2,7%).