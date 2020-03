Borse Ue miste. Tonfo della banche dopo la Bce. Lo spread sfiora quota 200

Le Borse europee diventano miste dopo l'avvio positivo di Wall Street. Londra cede lo 0,26%, Francoforte avanza dello 0,31%, Milano cede lo 0,5% e Parigi lo 0,88%. Il trend del mercato azionario resta comunque negativo perche' ancora non si vede la fine del tunnel dell'emergenza, per le pesanti perdite del settore bancario, dopo la decisione della Bce di sospendere i pagamenti dei dividendi fino a ottobre e per il calo del prezzo del petrolio, sceso in mattinata sotto 20 dollari al barile.

Borsa, Wall Street apre contrastata: Dow Jones -0,2%, Nasdaq +0,79% - Apertura contrastata per Wall Street, dove a pochi minuti dall'inizio delle contrattazioni il Dow Jones cede lo 0,2% a 21.593,8 punti, lo S&P500 avanza dello 0,49% a 2.553,97 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,79% a 7.561,79

Borsa: banche ko in tutta Europa dopo raccomandazione Bce su cedole - La raccomandazione della Bce alle banche regolate di sospendere il pagamento dei dividendi almeno fino a ottobre pesa sui titoli del comparto, colpiti dalle vendite in tutta Europa. Il sottoindice Stoxx del settore cede il 3,68% e registra la peggiore prestazione di giornata. Con questa mossa la Bce vuole spingere le banche a costruire "tesoretti" d'emergenza da utilizzare per sostenere l'economia colpita dallo shock dovuto alla pandemia di coronavirus. Del resto, dopo che la stessa Vigilanza europea aveva garantito agli istituti piu' flessibilita' su capitale e Npl, osservano fonti di mercato, non si poteva correre il rischio di dare l'impressione che parte delle risorse cosi' liberate finissero nelle tasche degli investitori e non in quelle di imprese e famiglie. In Italia la prima banca ad allinearsi alla raccomandazione Bce e' stata UniCredit, che a Piazza Affari accusa il calo piu' marcato del Ftse Mib cedendo l'8,14%. L'hanno seguita Banca Mediolanum (-5,68%) e Banca Generali (-2,13%), ma l'aspettativa del mercato e' che a stretto giro si allineino anche gli altri istituti. Intesa Sanpaolo perde cosi' il 6,22%, Mediobanca il 5,04%, Ubi Banca il 4,27% e Banco Bpm il 4,1%. Nel resto d'Europa, lo stop ai dividendi e' gia' stato annunciato dalle olandesi Abn Amro e Ing (rispettivamente -7,95%, -9,45% ad Amsterdam), oltre che dalla belga Kbc (-10,34% a Bruxelles) e dalle irlandesi Bank of Ireland e Allied Irish Bank (-10,25% e -8,82% a Londra). E' di pochi minuti fa, inoltre, l'annuncio dell'analoga decisione da parte della tedesca Commerzbank (-7,25% a Francoforte). Ma le vendite colpiscono anche Bnp Paribas (-6,48%), Societe' Generale (-5,5%) e Credit Agricole (-4,82%) a Parigi, cosi' come Deutsche Bank (-2,41%) a Francoforte. Diverse le posizioni in altri paesi: le banche svizzere hanno fino a ora ignorato l'invito del regolatore locale e confermato il pagamento delle cedole (Ubi limita cosi' i danni a -1,1% e Credit Suisse a -0,7%), cosi' come i colossi Usa (che tuttavia hanno sospeso i programmi di buyback). Nessuna decisione ufficiale, infine, per le banche inglesi, la cui scelta rimane al momento incerta: a Londra Barclays perde il 4,11%, Hsbc l'1,43% e Lloyds il 2,57% e Rbs l'1,52%.

Borsa, spread Btp-Bund corre poco al di sotto dei 200 punti base - Accelera lo spread tra Btp e Bund che si porta poco sotto i 200 punti base a 198 punti. Il rendimento del decennale italiano si attesta all'1,44% sul mercato secondario.

Cina: Banca centrale taglia di 20 p.b. al 2,20% tassi su reverse repo a 7 giorni - Roma, 30 mar - La Banca centrale cinese ha deciso di tagliare a sorpresa di 20 punti base, al 2,20%, il tasso sui reverse repo a 7 giorni. Il taglio e' stato deciso con l'obiettivo di favorire le condizioni per la ripresa dell'economia colpita dall'epidemia del coronavirus. la Banca centrale ha anche iniettato 50 miliardi di yuan sui mercati (7 miliardi di dollari) coi reverse repo a 7 giorni.