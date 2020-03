Borse Ue positive con Wall Street. Milano maglia rosa. Spread a 200

Con Wall Street che ha virato in positvo le Borse europee ritrovano vigore ma procedono in ordine sparso a un'ora circa da fine seduta. All'indomani del lancio di un nuovo energico pacchetto di stimoli all'economia da parte della Bce, un piano di acquisti di titoli supplementare da 750 miliardi di euro, che è stato appena seguito da un intervento analogo, da 200 miliardi di sterline della Banca d'Inghilterra, i listini avevano avviato la seduta in ripresa ma poi hanno perso slancio. Francoforte si attesta al meno 0,26%, mentre Londra sale dello 0,50%, Parigi segna più 0,39%. A Milano l'indice Ftse-Mib torna a crescere dell'1,91%, in un quadro che mostra una notevole volatilità. Oltre Atlantico l'indice Dow Jones rimbalza del'1,93%, lo S&p 500 sale dell'1,94% e il Nasdaq parte con più decsione: più 3,67%.



Lo spread tra Btp e Bund si attesta intorno a quota 200 punti.

In evidenza Poste (+7,94%), Pirelli (+6,69%), Saipem (+8,62%) e Snam (+6,53%), quest'ultima nel giorno dei conti. Ben intonati anche i principali bancari: Intesa Sanpaolo +1,89%, Unicredit 3,57%. Piatta Generali. Telecom Italia guadagna il 3,78%. In calo Fca (-6,70%) dopo l'annuncio della chiusura degli impianti statunitensi. Enel perde il 2,31%; Eni invece sale dell'1,42%: oggi l'amministratore delegato, Claudio Descalzi, ha acquistato 29.300 azioni della societa' per un ammontare pari a circa 200.000 euro.

Germania, indice Ifo fiducia collassa a 87,7 punti a marzo - Nuova doccia fredda per la Germania, con la fiducia del mondo imprenditoriale in netto peggioramento. Nella lettura preliminare l'indice Ifo business climate, che misura la fiducia delle imprese tedesche, si è attestato a 87,7 punti a marzo dai 96 punti di febbraio. Si tratta del calo maggiore dal 1991, portando l'indice ai minimi dall'agosto 2009.