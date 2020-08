Bper, il mercato guarda a Sondrio. Unipol vuole discontinuità al vertice

Con BancoBpm, la Banca Popolare dell’Emilia Romagna di Alessandro Vandelli, con l’aggiunta degli oltre 500 sportelli ereditati da Intesa-Sanpaolo, è la grande indiziata per la creazione del terzo polo bancario italiano assieme a Mps dopo che Ubi è stata tolta di mezzo, finendo sotto le insegne di Ca’ de Sass. Ma più che al Montepaschi di Siena, alcuni analisti guardano alla valtellinese Banco Popolare di Sondrio.

Secondo Equita Sim, che sottolinea come “nel breve termine (per tutto il 2021, ndr), il gruppo sarà impegnato nell’integrazione degli sportelli di Ubi acquisiti da Intesa", nel medio termine "un’eventuale aggregazione con PopSondrio" possa avere più “senso industriale” rispetto a Mps e “trovare l’appoggio dell’azionista Unipol (inoltre la compagnia bolognese, attraverso Arca, è partner bancassicurativo di entrambe le banche), sebbene rimanga ancora l’incertezza relativa alla calendarizzazione della sentenza del Consiglio di Stato per la trasformazione del gruppo valtellinese in Spa, dopo la sentenza favorevole della corte di Giusitzia Europea”.





“Condizione che riteniamo necessaria per un’aggregazione”, spiegano gli analisti. “Molto più complesso - aggiungono - è il dossier Montepaschi, considerando sia gli interventi necessari sulla rete che il significativo petitum relativo alle cause legali”. Comunque i prossimi mesi saranno particolarmente intensi per il gruppo guidato da Vandelli. L'acquisto del pacchetto di 530 filiali (che farà compiere un salto del 50% all'attuale rete commerciale) dovrà essere finanziato da un aumento di capitale dal valore compreso tra 750 e 800 milioni, il cui lancio è previsto nel mese di ottobre. Chiusa l'operazione, la banca modenese aprirà il capitolo del risiko bancario.

Se insomma, sul fronte industriale c'è parecchia carne al fuoco, anche al netto della delicata fase congiunturale, un altro fronte caldo sarà quello relativo alla governance. Secondo quanto scrive Milano Finanza, ad aprile infatti arriverà a scadenza l'attuale consiglio di amministrazione e il testimone dovrà necessariamente passare a un vertice espressione dei nuovi assetti proprietari.

Oggi nel capitale di Bper ci sono due grandi azionisti: Unipol che, dopo il progressivo rafforzamento degli ultimi anni, è arrivata al 19,73%, e la Fondazione Banco di Sardegna che, a seguito del concambio con le azioni della ex partecipata, è salita al 10,24%. Saranno questi due soggetti a decidere i prossimi equilibri al vertice di Bper.

E se nel precedente rinnovo la compagnia bolognese aveva scelto di restare fuori dal board, questa volta farà pesare la propria partecipazione. Nei mesi scorsi Unipol ha più volte infatti ribadito la volontà, visto il peso assunto nel gruppo, di essere rappresentata nel nuovo board. In questa direzione vanno le modifiche statutarie appena deliberate dal Cda che, tra l'altro, prevedono un meccanismo proporzionale di voto che elimina il tetto al numero di liste presentabili. In questo modo, oltre alla formazione di maggioranza, ci sarà spazio per più liste di minoranza tra cui quella storicamente presentata da Assogestioni.

Se insomma per i grandi soci la strada è spianata, resta da capire su quali scelte cadranno le candidature. Già nel precedente rinnovo la Unipol di Carlo Cimbri aveva chiesto discontinuità con il passato ed è probabile che in questa direzione ci si muova anche l'anno prossimo. Gli occhi sono puntati soprattutto sul presidente Pietro Ferrari e su Vandelli che, dopo una carriera tutta interna al gruppo Bper, ricopre la carica di amministratore delegato dal 2014.