Btp 2026, arriva a scadenza con maxi-cedola del 7,25%: capitale raddoppiato

BTp 1 novembre 2026 emesso nel 1996: cedola altissima, ecco i guadagni per l'investitore

Con il taglio dei tassi di interesse deciso dalla Bce, i rendimenti sui titoli di Stato sembrano aver già raggiunto il loro picco e si prevede che diminuiranno ulteriormente nel prossimo futuro. Tuttavia, questo calo avviene a un ritmo più lento rispetto alle previsioni precedenti, principalmente a causa dell'inflazione persistente nell'Eurozona, che rimane al di sopra del target del 2% della Bce.

Ciò significa che le cedole sui nuovi titoli di Stato saranno probabilmente ridotte rispetto ai livelli precedenti, se non addirittura appianate. Come riporta il sito InvestireOggi, attualmente, i rendimenti sui titoli di Stato sono notevolmente inferiori rispetto al passato. Ad esempio, un titolo emesso nel 1996 garantiva un rendimento annuo superiore di quasi il 3% rispetto a quelli emessi oggi. Questo significava che gli investitori ottennero rendimenti più alti allora.

Oggi, un titolo di Stato del 2026 offre un rendimento di circa il 3,35%. Tuttavia, se consideriamo un titolo simile emesso nel 1996, l'investitore avrebbe registrato un guadagno del 176% fino ad oggi, al netto delle imposte. Ma l'inflazione nel periodo considerato è stata significativa, quindi il guadagno reale sarebbe stato del 108%. In ogni caso, siamo rimasti lontani dai livelli di un tempo. Ad esempio, l’1 novembre del 2026 arriva a scadenza un BTp con maxi-cedola del 7,25% (ISIN: IT0001086567).

Chi ha venduto un titolo del 1996 cinque anni fa ha ottenuto una buona plusvalenza, mentre chi acquista oggi un titolo del 2026 riceverebbe un rendimento di circa il 5,80%. Tuttavia, alla scadenza tra soli 28 mesi, si confronterebbe con una perdita netta superiore al 7%. Le possibilità di rivendere il titolo a prezzi sostanzialmente invariati tra qualche mese sono molto basse, considerando la sua scadenza ravvicinata, che tenderebbe a far avvicinare la quotazione alla parità.

Questo scenario rende il BTp 2026 poco attraente dal punto di vista speculativo. Per esempio, se tra sei mesi il titolo fosse ancora quotato intorno a 109, il rendimento lordo sarebbe crollato al 2,50%. Tale prospettiva implicherebbe un'accelerazione nel taglio dei tassi di almeno mezzo punto percentuale nel breve termine, un'ipotesi non del tutto in linea con le previsioni degli analisti.