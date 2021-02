Btp, ancora effetto Draghi. Nuovi record: rendimenti decennali sotto 0,49%

Il rendimento del Btp a 10 anni "e' sceso su nuovi minimi storici sotto area 0,5%", sottolineano gli strategist di Mps Capital Services. A spingere i titoli di Stato italiani e' l'effetto Draghi, con il presidente incaricato che ha completato il secondo giro di consultazioni con partiti politici e parti sociali, e secondo quanto indicato dalla stampa dovrebbe definire con il Capo dello Stato Sergio Mattarella la lista dei ministri del governo.



Sempre oggi il Movimento 5 Stelle condurra' la consultazione online tra i suoi iscritti per decidere se partecipare o meno all'esecutivo. Sul fronte primario, il Mef ha collocato 9 mld euro di titoli di Stato su tre linee al 2024, 2028 e 2041, registrando un calo dei rendimenti e una domanda superiore ai 13 mld euro. Nel frattempo lo spread Btp/Bund rimane stabile a 94 punti base. Sul fronte macro, l'economia europea, secondo la Commissione Ue, "e' pronta per la ripresa ma rimangono elevate incertezze e rischi significativi principalmente legati all'evoluzione della pandemia e al successo delle campagne di vaccinazione".



Le previsioni economiche per l'inverno 2021 prevedono che l'economia dell'area dell'euro crescera' del 3,8% nel 2021 e nel 2022 e raggiungeranno prima del previsto i livelli di produzione pre-crisi, in gran parte per lo slancio di crescita piu' forte del previsto, nella seconda meta' del 2021 e nel 2022.