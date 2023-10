Btp Valore, ecco come ottenere rendimenti vantaggiosi: tempo agli sgoccioli

Btp Valore, ecco come ottenere rendimenti vantaggiosi

Il tempo è agli sgoccioli e manca sempre meno alla fine del secondo collocamento del Btp Valore. La prima emissione, come riporta il Messaggero, si è conclusa il 9 giugno scorso e ha raccolto la cifra record di oltre 18 miliardi di euro. L'asta del primo giorno, lo scorso 2 ottobre, si è conclusa con una raccolta di 4,76 miliardi per un totale di 162mila contratti.

Nella prima giornata dell'emissione precedente, il 5 giugno scorso, il controvalore era stato di 5,4 miliardi (con 185mila contratti sottoscritti), mentre il Btp Italia nel totale del primo giorno di raccolta del 6 marzo scorso era arrivato a 3,6 miliardi di euro di controvalore. Vediamo nel dettaglio come investire nel Btp Valore e quanto si guadagna.

Come scrive il Messaggero, questa volta il Btp durerà fino al 2028 durando, dunque, cinque anni al posto di quattro come la precedente emissioni di giugno. Tra le novità più importanti, il fatto che i risparmiatori riceveranno cedole trimestrali calcolate sulla base di tassi prefissati e crescenti nel tempo, oltre a un premio extra finale nel caso il titolo acquistato venga tenuto fino alla scadenza.

Per quanto riguarda il tasso minimo garantito, per il primo, secondo e terzo anno sarà pari al 4,1%, mentre nel quarto e quinto salirà al 4,5%. Per sottoscrivere il titolo, basta acquistarlo tramite il proprio digital banking (se abilitato all’operazione), oppure in banca o all’ufficio postale.