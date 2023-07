Ca' Zampa in rosso, perdite milionarie: in crisi la società di "Lady Passera"

Ca' Zampa, perdite milionarie per il gruppo di cliniche veterinarie della moglie del banchiere Corrado Passera

Salgono le perdite, nonostante la crescita dei ricavi, di Ca’ Zampa srl, gruppo di 17 cliniche per animali domestici lanciato da Giovanna Salza, moglie del banchiere Corrado Passera, controllato del fondo G Square.

Il bilancio 2022, approvato pochi giorni fa, s’è infatti chiuso con un rosso di 4,8 milioni di euro rispetto a quello di 3 milioni del precedente esercizio e l’assemblea dei soci ha deciso di rinviare a nuovo il passivo portando così il disavanzo cumulato e non ripianato a circa 8 milioni, a fronte di un patrimonio netto di 11 milioni.

Il 2022, tuttavia, è stato un buon anno sul fronte dei ricavi che hanno raggiunto i 3,7 milioni rispetto agli 1,9 milioni del precedente esercizio. Lo sviluppo dell’attività con l’apertura di nuove sedi (a Bergamo, Como, Genova, Legnano e Roma) è stato finanziato da un importante aumento di capitale di 31 milioni deliberato dalla controllante Ca’ Zampa Holding, da versarsi entro la fine del prossimo anno.

Di tale aumento 15 milioni sono già stati versati e poi riversati in Ca’ Zampa srl, per 6 milioni a titolo di finanziamento soci per 6 milioni e di ricapitalizzazione per i restanti 9 milioni. La società è controllata come detto dalla Ca’ Zampa Holding, a sua volta controllata dal fondo G Square, mentre soci di minoranza sono la stessa Salza col marito tramite la Pet Vet Holding, la famiglia Doris con la Finprog e Maurizio Carfagna.