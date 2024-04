⁠Caltagirone con Generali e Luiss per riqualificare le caserme Guido Reni

Caserme Guido Reni, l’assist di Caltagirone alla Luiss con Generali Re

Curioso che da una parte l'imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone, in qualità di socio delle Generali, abbia lavorato strenuamente per cambiare la gestione del Leone, mentre dall'altra si ritrovi a svolgere un ruolo di collegamento tra la Generali Real Estate e la Luiss, dove è membro del consiglio di amministrazione, nel contesto della competizione romana per il grande progetto di riqualificazione delle ex caserme Guido Reni.

Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Fabrica sgr, società del gruppo Caltagirone attiva nella gestione immobiliare, è tornata ad essere coinvolta nella principale operazione immobiliare del 2024 in Italia: dopo aver partecipato alle prime fasi della competizione senza riuscire ad entrare nella lista ristretta dei concorrenti, ora Fabrica farà parte di un raggruppamento temporaneo di imprese insieme allo sviluppatore del Leone guidato da Aldo Mazzocco e all'università della Confindustria.

L'obiettivo è facilitare la realizzazione di un dormitorio per studenti Luiss all'interno dell'area di 45 mila metri quadrati da riqualificare di fronte al museo Maxxi. La competenza di Caltagirone, figura che fa da ponte tra i due mondi, è stata fondamentale nel consiglio di amministrazione della Luiss per trovare un partner importante come Generali, che come primo contraente realizzerà il progetto del presidente dell'ateneo, Luigi Gubitosi, di creare un raggruppamento temporaneo di imprese tra il Leone, l'università e Fabrica per il dormitorio nelle ex caserme Guido Reni.

Cdp, ricorda Mf, ha selezionato con l'assistenza di Aiard una lista ristretta di cinque concorrenti, tra cui Generali Real Estate, Hines, Coima, Kryalos e Dea Capital Re, per vendere e riqualificare le ex caserme di via Guido Reni. Indirettamente, nell'operazione saranno coinvolti anche i fondi pensione: Coima, gruppo guidato da Manfredi Catella, dovrebbe partecipare con un fondo (Coima Esg City Impact) che ha appena superato il miliardo di euro di raccolta con diverse casse pensionistiche tra gli investitori. In testa c'è la Cassa Forense, l'ente previdenziale degli avvocati, il cui ex presidente Nunzio Luciano presiede il comitato di indirizzo del fondo di Catella.

Altri investitori nel fondo Coima includono la cassa dei commercialisti (Cnpadc), dei medici (Enpam) e degli ingegneri e architetti (Inarcassa), oltre alle fondazioni Cariparo e Compagnia di San Paolo. Ora si attendono le offerte vincolanti. Si stima che il progetto di riqualificazione avrà un valore di circa 500 milioni di euro. Cdp Real Asset, guidata da Giancarlo Scotti, dovrebbe assegnare l'esclusiva entro luglio, e i lavori dovrebbero iniziare entro il 2024.