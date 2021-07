Campari punta sull’e-commerce europeo: joint venture con Moët Hennessy

Campari accelera nel mondo dell'online, joint venture con Moët Hennessy nel settore wine e spirit

Campari punta sull'e-commerce europeo e sigla un accordo con Moet Hennessy, la società del gruppo Lvmh attiva nel settore wine e spirit. L'operazione consiste nella creazione di una joint venture al 50% avente lo scopo di costruire un player strategico specializzato in questo canale in crescita.

In particolare, all'interno della partnership, Campari Group conferirà alla joint venture la propria partecipazione in Tannico, azienda focalizzata nella vendita online di vini e spirit premium, che a sua volta ha recentemente acquisito anche una quota di maggioranza in Ventealapropriete.com, piattaforma di e-commerce attiva nel mercato francese. Due entità che, ricordano gli esperti finanziari, hanno sviluppato un fatturato aggregato pro-forma 2020 di circa 70 milioni.

Ma secondo gli analisti, gli impatti quantitativi della notizia sulla creazione di una nuova joint venture tra Campari e Moet "sono trascurabili". Di maggior rilievo è invece l'intento: "La partnership va nella direzione di sviluppare maggiori competenze sul canale e-commerce in particolare in termini di strategie di brand building, con particolare focus sul segmento premium, a conferma del crescente impegno del gruppo su questi due fronti", commentano gli analisti.

Mentre per alcuni, l'operazione è "estremamente positiva per Tannico, che potrebbe essere sostenuta da un secondo forte partner, e fornitore, e potrebbe ulteriormente rafforzare la sua leadership nel mercato italiano e potenziarsi in quello francese". Il mondo bancario apprezza invece "il maggior impegno di Campari nel canale e-commerce, dato il forte potenziale di crescita alla luce dei cambiamenti nelle abitudini del consumatore".

"Crediamo che la jv consentirà di sfruttare il margine di rialzo del canale e-commerce, condividendo allo stesso tempo il rischio" con un altro operatore del settore, sottolineano gli esperti di Intesa SanPaolo. Il gruppo si attende che l'operazione abbia un impatto neutrale nel breve termine su Campari, ma "ci sembra che la valutazione implicita del 100% di Tannico sia inferiore a quella che è stata pagata da Campari".

“Questa partnership è un significativo passo avanti nella nostra strategia: mentre l’e-commerce era già un canale in crescita per vini e liquori, la pandemia globale ha innescato un’accelerazione significativa. Siamo quindi lieti di collaborare con Campari Group e Tannico per creare player paneuropeo premium", ha commentato Philippe Schaus, presidente e amministratore delegato di Moët Hennessy.

Parole positive anche dal ceo di Campari Bob Kunze-Concewitz che ha dichiarato: "Siamo molto lieti di collaborare con Moët Hennessy per diventare un player paneuropeo premium nel canale e-commerce di wine e spirit attraverso Tannico. Dopo il completamento del primo passo trasformativo, grazie a questo accordo la nuova partnership mira a continuare a crescere, rafforzando ulteriormente la propria presenza e competenza nella vendita al dettaglio online".