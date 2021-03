Canale di Suez, la portacontainer si è mossa: in calo i prezzi del petrolio

Canale di Suez, la nave portacontainer si è mossa

La nave portacontainer "Ever Given", che blocca il Canale di Suez da una settimana, ha iniziato a muoversi, profilando così l'uscita dalla crisi. La gigantesca nave cargo è stata parzialmente rimessa a galla, secondo i siti di monitoraggio del traffico marittimo. Il presidente dell'Autorità che gestisce il Canale di Suez, il tenente generale Osama Rabie, ha fatto sapere che la "Ever Given" è stata "significativamente" raddrizzata, la posizione è stata "modificata all'80%". Rabie ha aggiunto che alle operazioni hanno partecipato dieci rimorchiatori, due hanno tirato la prua della nave a nord e quattro hanno spinto la poppa a verso sud. Secondo VesselFinder, la poppa della nave -che è lunga 400 metri e pesa più di 200mila tonnellate- si è spostata ed è ora più vicina e quasi in parallelo al canale.

La confema arriva anche da Leth Agencies, una delle aziende che ha lavorato con i rimorchiatori e le draghe, per risolvere la crisi: "Ever Given è stato parzialmente rimessa a galla nel Canale di Suez". Mentre il fornitore di servizi marittimi Inchcape fa sapere che la nave è finalmente a galla ed "è stata anche ancorata al momento".

Dalle foto che circolano si vede infatti che la nave è ancorata sul lato orientale del flusso d'acqua. L'Autorità del Canale di Suez non ha ancora dato una conferma ufficiale nè è chiaro quando sarà ripristinato il traffico nel canale, in cui passa oltre il 10 per cento delle merci mondiali.

Nella serata di domenica erano stati schierati altri due rimorchiatori per liberare la nave, in aiuto alla altra decina di mezzi navali già presenti sul posto, dopo che i lavori di dragaggio avevano rimosso 27mila metri cubi di sabbia fino. Ma ad un certo punto domenica sera le operazioni erano stati rinviate all'alba di stamane per sfruttare l'alta marea. "In attesa di ulteriori conferme e aggiornamenti dall'Autorità del Canale, le proiezioni sul ripristino della "Ever Given" sembrano promettenti", ha confermato Leth Agencies. "Le navi attualmentnel Canale di Suez attendono gli aggiornamenti sul possibile scenario di transito”.

Canale di Suez, calano i prezzi del petrolio dopo la notizia

I prezzi del petrolio calano a seguito della notizia dello spostamento della "Ever Given". Sui circuiti elettronici il Wti cede il 2,33% a 59,55 dollari al barile, mentre il Brent perde il 2,08% a 63,23 dollari al barile.