Carige, pressing Bce per un piano: la Vigilanza teme il rinvio della vendita

Carige, la Bce fa pressing e chiede un piano per la banca

Continua il dialogo tra Banca centrale europea e Carige per la ricerca di una soluzione unanime. L'obiettivo: mettere definitivamente in sicurezza la banca ligure. Secondo quanto risulta al Sole 24 Ore, la Bce avrebbe nelle ultime settimane esortato la banca e il suo azionista di riferimento, il Fondo interbancario per la tutela dei depositi, "a studiare un piano alternativo, in caso di allungamento dei temi nella ricerca di un partner" che, per ora, ancora non ha nome.

Il pressing della Bce sarebbe dovuto al progressivo avvicinamento alla scadenza di fine anno: entro questo termine, almeno nei piani concordati a suo tempo, Ccb avrebbe infatti dovuto esercitare l'opzione per acquistare l'80% del capitale di Banca Carige, quota oggi in mano al Fitd stesso. Uno scenario, questo, sfumato però lo scorso marzo per scelta di Ccb, che si è sfilata dalla partita per lo scoppio della pandemia. Da quel momento il Fitd si e' subito messo a cercare una nuova soluzione, con l'apertura di una data room finalizzata alla selezione di un partner alternativo.

Ora, resta da capire ora quali possano essere gli scenari futuri. Messe da parte ipotesi traumatiche e poco sensate, come lo "spezzatino", si guarda oggi all'unica logica, che rimane la ricerca di un partner industriale. E una delle novità che potrebbero favorire questo scenario è stato il chiarimento dell'Agenzia delle entrate, che a inizio settembre ha sottolineato come il beneficio fiscale delle Dta, che per Carige è un tesoretto di circa 400 milioni, sia utilizzabile dall'eventuale acquirente anche in caso di fusioni multiple realizzate in tempi diversi, purchè deliberate dai board entro fine anno.

Tale schema in teoria farebbe di Carige una pedina ideale di un'aggregazione a tre: per questo molti osservatori guardano a Credit Agricole Italia, che ha già realizzato l'acquisizione del Creval nel corso dell'anno, come possibile "cavaliere bianco". Possibile compratore ma certo non unico, visto che sul mercato anche altri soggetti, come Bper ad esempio, potrebbero essere in gara. Resta però il problema dei tempi: un passaggio decisivo, per mettere in discesa il dossier, potrebbe essere rappresentato dalla proroga sulle norma delle Dta al 2022 così come dall'innalzamento dal 2 al 3% della soglia sulla Dta. Ma tutto, sembra fermo, almeno fino a Siena.