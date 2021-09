Carrefour, l'addio definitivo di Arnault: venduta la quota residua del 5,7%

Vendite su Carrefour, Arnault esce dopo 14 anni: "Ora, riorientare gli investimenti"

Attraverso la sua holding Agache, il miliardario francese ha finalizzato il percorso, iniziato a settembre 2020, di progressiva uscita dal capitale dalla catena di supermecati. Dopo 14 anni Bernard Arnault dice quindi addio a Carrefour, collocando il proprio pacchetto del 5,7% rimasto dopo la prima cessione del 3,1% nel settembre del 2020. Arnault, nella nota diffusa, ha spiegato che "dopo 14 anni durante i quali abbiamo sostenuto Carrefour come azionisti di lungo termine abbiamo deciso di riorientare i nostri investimenti". Secondo Arnault "con una squadra dirigente di grande qualita' e azionisti familiari di peso Carrefour ha tutti i requisiti per completare il proprio processo di rinnovamento".

Quanto a Carrefour, il presidente e direttore generale Alexandre Bompard ha sottolineato "la fiducia e il sostegno incondizionato di Bernard Arnault in ogni tappa della trasformazione del Gruppo". Il collocamento accelerato avviato ieri sara' perfezionato entro venerdi' prossimo 3 settembre ed e' coordinato da SocGen, affiancata da Bnp e Natixis. Sul fronte del mercato, il titolo ha chiuso ieri in Borsa a 16,85 euro, con una valorizzazione di mercato di 13,2 miliardi circa, lasciando sul campo oltre il 60% del proprio valore negli ultimi 15 anni. Pesante anche oggi la reazione in Borsa, dove il titolo lascia sul campo oltre il 4% a 16,17 euro.