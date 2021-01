Cattolica Assicurazioni, attivo il servizio di cessione del credito di imposta

Cattolica Assicurazioni offre un servizio di acquisto del credito d’imposta disponibile su tutto il territorio nazionale

Cattolica Assicurazioni attiva il servizio di cessione del credito di imposta e arricchisce la propria offerta con soluzioni assicurative dedicate a privati, professionisti e imprese che svolgono interventi di riqualificazione energetica o antisismica, contribuendo allo sviluppo sostenibile del Paese.

Cessione del credito

In linea con quanto previsto dal Decreto Rilancio (L.77/2020), coloro che effettuano interventi in grado di determinare un miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale oppure della capacità di resistere agli eventi sismici (cosiddetti ‘Ecobonus’ e ‘Sismabonus’) hanno diritto a richiedere e ottenere nei 5 anni successivi vantaggi fiscali pari al 110% delle spese sostenute. Da sempre attenta alle esigenze di privati, professionisti e imprese, Cattolica Assicurazioni offre un servizio di acquisto del credito d’imposta, riconoscendo ai privati un importo pari al 102% e alle imprese del 101% della spesa sostenuta per i lavori effettuati. Il servizio, disponibile su tutto il territorio nazionale, consente di accedere rapidamente al rimborso entro pochi giorni dalla presentazione della documentazione completa al proprio Agente Cattolica di fiducia.

Soluzioni assicurative dedicate

Cattolica ha deciso di supportare i suoi clienti, privati e imprese, offrendo non solo il rimborso delle spese, ma anche le soluzioni assicurative legate all’intervento stesso e alla tenuta postuma dei lavori. Tali soluzioni sono state pensate per rispondere alle diverse esigenze di protezione dei privati e condomini che possono fruire del Superbonus, dei tecnici professionisti che valutano e certificano i requisiti e delle imprese edili che eseguono i lavori di ristrutturazione, oltre al credito d’imposta, per privati e condomìni la normativa prevede un ulteriore incentivo: un rimborso fiscale pari al 90% del premio per le polizze assicurative antisismiche sottoscritte contestualmente alla cessione del credito. Inoltre, con Cattolica è possibile tutelare lo stabile durante e dopo l’esecuzione dei lavori attraverso:

la polizza Condominio 360° assicura il condominio e tutti coloro che vi abitano in qualità di proprietari o inquilini. In particolare, la polizza mette al riparo il condominio dalle spese in cui incorre quando si verifica un danno al fabbricato o nel caso in cui sia civilmente responsabile per un danno cagionato a terzi e, per chi desidera una protezione completa dello stabile, è possibile inoltre attivare delle garanzie di tutela legale, assistenza, fenomeni elettrici, atti vandalici, eventi atmosferici e ai più diffusi rischi catastrofali come terremoto, alluvione e inondazione. Inoltre, la polizza si rivolge anche all’Amministratore, a tutela dell’attività professionale svolta;

, rivolta ai proprietari o ai conduttori di un’abitazione e al relativo nucleo familiare, tutela la famiglia e l’abitazione da incendio, furto e responsabilità civile. Attraverso le garanzie accessorie, consente inoltre di ampliare la protezione con coperture dedicate agli amici a 4 zampe e a rischi informatici, difesa del reddito, assistenza 24 ore su 24, cyber bullismo, rischi catastrofali, salute; la polizza Cattolica&Energie Rinnovabili, pensata per proteggere i proprietari o i gestori di impianti fotovoltaici per i danni materiali e diretti all’impianto e in conseguenza di calamità naturali, furto, incendio e guasti macchine, copre le perdite economiche dovute all’interruzione totale o parziale dell’attività dell’impianto e la responsabilità connessa alla proprietà e alla gestione dell’impianto.

I tecnici professionisti sono le figure incaricate di valutare e certificare l’ottenimento dei requisiti energetici e antisismici che danno diritto al Superbonus 110%, garantendo che al termine dei lavori il privato o il condominio richiedente il credito fiscale ottenga effettivamente l’agevolazione. Per loro, Cattolica ha realizzato una polizza RC professionale che copre tutto quanto l’assicurato sia tenuto a risarcire per danni causati a terzi in relazione al rilascio di attestati ed asseverazioni. La polizza comprende anche le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato, per errori imputabili al suo operato.

Per permettere alle imprese di svolgere serenamente i lavori di riqualificazione energetica e antisismica, Cattolica ha studiato tre soluzioni complementari, in grado di offrire agli assicurati una tutela ad ampio spettro: