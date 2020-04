Cdm, ok a Def e scostamento. Con scenario avverso Pil stimato -10,6%

Il Consiglio dei ministri è finito dopo oltre tre ore di riunione. Il governo ha dato il via libera al DEF e alla relazione da presentare alle Camere per un nuovo scostamento di bilancio.

Def: con scenario avverso Pil stimato -10,6% - Con uno scenario "avverso" e una recrudescenza tale del virus da imporre nuove chiusure delle attività produttive e restrizioni ai movimenti dei cittadini, si avrebbe non solo una contrazione media più accentuata del Pil (-10,6 per cento in media d'anno sui dati grezzi), ma anche un effetto di trascinamento negativo sul 2021 la crescita media del Pil nel 2021 "risulterebbe pari a solo il 2,3 per cento. Un maggiore recupero della perdita di prodotto subita nel 2020 avverrebbe solamente nel 2022, anno non coperto dalla previsione qui presentata". E' quanto si legge nel Documento di economia e finanza sul tavolo del consiglio dei ministri nel quale è stimato per l'anno in corso un prodotto interno lordo in calo di 8 punti, un deficit che balzerà dall'1,6% al 10,4% ed un debito pubblico in salita dal 134,8% di fine 2019 al 155,7%. Dal punto di vista della finanza pubblica, se si realizzasse invece lo scenario avverso, "si avrebbe un ulteriore peggioramento dei saldi di bilancio. In via approssimata, si può valutare che per ogni punto di Pil in meno il deficit della Pa aumenterebbe di 0,43 punti percentuali in rapporto al Pil. Ne verrebbe ovviamente anche impattato il rapporto debito/Pil".