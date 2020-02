Cdp Open Days, gli spot di Palermo. Eni, lettera di 11 grillini sulle nomine

“Cdp Open Days” al via la prima settimana di marzo. Alla vigilia della grande tornata delle aziende a controllo statale, l’amministratore delegato di Cdp Fabrizio Palermo ha organizzato una tre giorni (il 4 marzo sarà dedicato alle imprese, il 5 al territorio con i sindaci, il 6 al risparmio con le banche) di incontri per illustrare l’attività del braccio finanziario del Tesoro, partecipato dalle fondazioni di origine bancaria. Evento per cui il gruppo di via Goito ha sfornato anche una riproduzione celebrativa del buono fruttifero postale e a cui farà capolino una prestigiosa pattuglia di ministri (Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Luciana Lamorgese e Stefano Patuanelli) capitanata dal premier Giuseppe Conte.

Lo rivela il Fatto Quotidiano, secondo cui ai Cdp Open Days parteciperanno tutti i manager delle società partecipate (come Poste) o sostenute da Cdp, 3.000 ospiti, 500 imprese, 400 interventi, 50 banchetti di aziende, decine di tavoli tecnici. In tutto, è stata prevista per l'attività di promozione una spesa di 2 milioni di euro, di cui 700 mila soltanto per una copiosa campagna pubblicitaria sui media e negli aeroporti.

Il motivo? Secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio, che sottolinea la curiosa coincidenza con la deadline di fine marzo per la presentazione delle liste per il rinnovo dei consigli di amministrazione (si comincia il 12 con Mps) delle partecipate quotate fra cui Eni, Enel e Leonardo, Palermo mirerebbe a difendere in primis il suo posto in Cdp. E’ vero infatti che il suo mandato scade fra 18 mesi, ma la nomina dell’ex manager di Fincantieri è frutto della convergenza di interessi di una maggioranza politica, quella giallo-verde, ampiamente superata e ora i grillini sono in grande crisi politica. Quindi, meglio cementare i rapporti con Dem e governo visto che per il ruolo che poi ha ottenuto il numero uno del Tesoro Roberto Gualtieri, che ha voluto al posto di Massimo Tononi Giovanni Gorno Tempini (un ritorno), avrebbe visto con più favore Dario Scannapieco, numero due della Bei.

Negli ultimi mesi sono circolati rumors sul fatto che Palermo avesse messo gli occhi anche sulla tolda di comando dell’ex Finmeccanica, dove ora dev’essere riconfermato Alessandro Profumo. Ma a quella poltrona pare mirino anche Domenico Arcuri di Invitalia che, sempre secondo il Fatto, una parte dei Cinque Stelle e Palazzo Chigi vedrebbe bene in Cdp.

Intanto, per quanto riguarda il tris di Claudio Descalzi all’Eni, arriva qualche mal di pancia da parte di alcuni grillini, schieramento che pare orientato a una riconferma del manager, in primis il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Undici parlamentari 5 Stelle, fra cui Giulia Grillo, Federica Dieni, Antonio Zennaro, hanno scritto a Vito Crimi chiedendo trasparenza e discontinuità sulle nomine.