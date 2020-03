Chiusi tutti i negozi fuori dalla Cina. La serrata di Apple fino al 27 marzo

Apple chiudera' fino al 27 marzo tutti tutti i suoi punti vendita al di fuori della Cina, di Hong Kong, di Macao e di Taiwan, per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo ha annunciato l'amministratore delegato, Tim Cook, in un comunicato in cui ha illustrato una serie di misure per rispondere alla pandemia di Covid-19.

"Nei nostri luoghi di lavoro e comunita', dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione di Covid-19. - afferma Tim Cook - Apple chiudera' temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Grande Cina fino al 27 marzo, impegnando 15 milioni di dollari per aiutare la ripresa in tutto il mondo". In una nota si specifica che le donazioni impegnate da Apple per la risposta globale al coronavirus sono sia per aiutare a curare i malati che per contribuire a ridurre l'impatto economico e comunitario della pandemia. In tutti i nostri uffici, spiega Apple, "ci stiamo muovendo verso accordi di lavoro flessibili in tutto il mondo al di fuori della Cina. Cio' significa che i membri del team dovrebbero lavorare a distanza, se il loro lavoro lo consente, e coloro il cui lavoro richiede la presenza in loco dovranno seguire le indicazioni per lo spazio interpersonale. La sanificazione approfondita continuera' in tutti i siti. In tutti i nostri uffici, stiamo effettuando nuovi controlli sanitari e controlli della temperatura. Tutti i nostri lavoratori a ore continueranno a ricevere una retribuzione in linea con le operazioni di business. Abbiamo ampliato le nostre politiche di congedo per tener conto delle circostanze sanitarie personali o familiari create da Covid-19 - tra cui il recupero dalla malattia, la cura di una persona cara malata, la messa in quarantena obbligatoria o le difficolta' di assistenza all'infanzia dovute alla chiusura delle scuole".