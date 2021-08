Cina, dai telefoni alle auto elettriche: la corsa di Xiaomi e Huawei

Dagli smartphone all'auto elettriche: le big tech cinesi scommettono sempre di più sulla sfida del futuro: l'auto elettrica e iperconessa. Un mercato che, da qui al 2030, varrà ciirca 5 trilioni di dollari. E intanto, i grandi della tecnologia cercano accordi e intese tra differenti player, sia in ambito tecnologico, software e intelligenza artificiale. L'obiettivo è garantirsi le componenti chiave dell'auto del futuro.

Primo esempio tra tutti l'eccellenza tecnologica cinese, Xiaomi: la società ha annunciato l'acquisizione di Deepmotion per circa 77,37 milioni di dollari. I risultati finanziari del secondo trimestre hanno infatti visto un aumento delle entrate del 64% su base annua a 87,8 miliardi di yuan, ovvero 13,5 miliardi di dollari. L'utile netto ha raggiunto livelli record nel trimestre: gli smartphone hanno rappresentato il 67,3% dei ricavi complessivi. Ma ora, la mossa è un'altra: puntare sul settore dell'elettrico, la vera scommessa del futuro. “Xiaomi spera di offrire veicoli elettrici intelligenti di qualità per permettere a tutti nel mondo di godere di una vita intelligente sempre e ovunque”, ha riferito l'azienda.

Ma anche Huawei si è fatto largo nel settore, annunciando un sistema operativo pensato apposta per le auto. L'azienda ha riferito patti con tre case automobilistiche cinesi di proprietà statale, tra cui Baic, per fornire il sistema optivo Huawei Inside per veicoli intelligenti.