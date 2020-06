Cina, ripresa meno forte del previsto.I nuovi focolai di Covid fanno più paura

Produzione industriale, vendite al dettaglio e investimenti: i dati dell'economia cinese meno forti del previsto amplificano l'impatto emotivo dei nuovi focolai di Covid-19 di Pechino sui mercati finanziari. Inizia così in forte calo la settimana delle piazze azionarie europee, penalizzati dalle notizie di nuovi contagi da coronavirus in Cina e dall'aumento dei casi in vari Stati degli Usa.

Milano -2,16%, Francoforte -2,7%, Parigi -2,8%, Londra -2,2%. Le autorità sanitarie cinesi hanno chiuso parti della capitale del Dragone e hanno adottato severi controlli dopo che Pechino ha confermato un numero record di nuove infezioni da Covid-19, suscitando crescenti preoccupazioni per una ripresa del coronavirus.

Domenica la capitale del colosso d'Oriente ha registrato quasi 80 nuovi casi, tutti trasmessi localmente e collegati a Xinfadi, un vasto mercato all'ingrosso di carne e verdure nel distretto sud-occidentale di Fengtai, che rifornisce la maggior parte della frutta e verdura della città. Trentasei nuovi casi erano già stati individuati sabato, secondo la National Health Commission cinese.

"Le notizie del fine settimana sono state dominate dai timori di focolai secondari di Covid-19, soprattutto a Pechino, dove parte della città è stata posta in lockdown per contenere un focolaio localizzato", sottolinea Jeffrey Halley, senior market analyst di Oanda per l'Asia Pacifico.

Inoltre, aggiunge l'esperto, "forse non sorprende che negli Usa Stati che non hanno mai messo in atto forti misure di controllo, come Arizona e Texas, stiano vivendo un aumento dei casi", senza contare l'andamento dell'epidemia in Brasile e in India. "Una ripresa di nuovi casi" di contagio "a Pechino nei giorni scorsi riporta il focus" sulla pandemia, spiega Stephen Innes, chief global market strategist di AxiCorp. Inoltre, "i dati cinesi" su produzione industriale e vendite al dettaglio a maggio "inferiori alle attese non aiutano a stabilizzare la fiducia dei consumatori", conclude l'esperto.

La produzione industriale cinese è cresciuta del 4,4% a maggio, dopo l'espansione del 3,9% ad aprile e meno del 5% atteso dagli economisti. Le vendite al dettaglio sono diminuite del 2,8% a maggio rispetto all'anno precedente, in miglioramento dal -7,5% di aprile ma peggio delle attese (-2%). Gli investimenti fissi nelle aree non rurali sono scesi del 6,3% nel periodo gennaio-maggio (-10,3% nei primi quattro mesi del 2020). Gli economisti avevano previsto una riduzione del 6% per i primi cinque mesi.

Insomma, l'economia cinese è meno resiliente, il che fa riaffiorare i timori degli operatori per una ripresa più lenta ad "U", senza un repentino rimbalzo, per i prossimi trimestri. Oppure, che nello scenario peggiore, la seconda ondata possa addirittura far deragliare completamente il recupero economico.