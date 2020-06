Cisl, terremoto ai vertici Fim. Bentivogli verso un altro "reparto".La lettera

A sorpresa Marco Bentivogli, il segretario generale della Fim, il sindacato della Cisl che rappresenta i metalmeccanici, ha lasciato l'incarico ai vertici della sigla guidata da Annamaria Furlan. Lo ha confermato lo stesso Bentivogli ad Affaritaliani.it dopo che l'Adnkronos ha battuto la notizia. "Sì, è vero, mi sono dimesso. Ma non devo dire nulla", ha affermato Bentivogli raggiunto telefonicamente.

Il sindacalista molto conosciuto e apprezzato nel mondo economico e delle relazioni industriali era a capo dei metalmeccanici della Cisl dal 13 novembre del 2014. Nella lettera in cui comunica la propria decisione ai componenti del Consiglio generale della Fim-Cisl e alla Furlan e che Affaritaliani.it in esclusiva, Bentivogli parla di "dimissioni irrevocabili".

"Non pensate a nessun ramarico e a nessuna dietrologia - scrive il capo dei metalmeccanici della Fim-Cisl nel passaggio centrale della lettera in cui spiega i motivi della propria scelta- ho sempre detto che bisogna fare più esperienze possibili per continuare a dare il senso alla propria esistenza, ho appena compiuto 50 anni e dopo 25 ani di Fim penso sia giusto cambiare reparto nel proprio impegno".









@andreadeugeni