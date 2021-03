Cloud Transformation: Security First. Webinar Relatech martedì 16 marzo ore 10

Mancano pochi giorni al webinar “Cloud Transformation: Security First” che si terrà martedì 16 marzo alle ore 10. Organizzato dal Gruppo Relatech con Mediatech, società del Gruppo specializzata in Cloud e Cybersecurity, in collaborazione con il Partner Nutanix, l’evento approfondirà il tema di come le aziende possono posizionarsi nel Cloud con la garanzia dei massimi livelli di sicurezza ed ha l’obiettivo di approfondire strategie e strumenti per la tutela dell’infrastruttura IT delle aziende attraverso il cloud. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link

Il programma

Il programma dell’evento prevede i seguenti interventi:

• Nutanix nell’ecosistema del Gruppo Relatech Silvio Cosoleto - COO, Relatech

• Le tecnologie Nutanix al servizio della sicurezza aziendale Laura Roberto - Technical pre-sales, Nutanix

• Innovation journey: dal tri-tier all’open cloud, la scelta di Metra - Marco Zanotti - CTO, Mediatech, Flavio Almerares - CTO, Metra

Durante l’evento, Silvio Cosoleto, Chief Operating Officer di Relatech, illustrerà l’offerta del Gruppo Relatech basata sulla propria piattaforma digitale e Cloud based RePlatform, un insieme di tecnologie, metodologie e competenze, attraverso la quale la società offre al mercato servizi innovativi e soluzioni digitali. La piattaforma, fondata sui 5 pilastri delle moderne tecnologie di frontiera “Digital Enabler”, è modulare e flessibile ed in grado di accogliere nel proprio ecosistema validi partner tecnologici come Nutanix.

Marco Zanotti, CTO di Mediatech, si confronterà con il cliente Metra azienda multinazionale, che attraverso i servizi Mediatech ha adottato la soluzione Nutanix , passando da una soluzione tri-tier all’open cloud.

Intervista a Marco Zanotti Co-Founder e CTO Mediatech srl

Quale sarà il tema dominante del webinar, secondo la sua visione delle esigenze della clientela in termini di sicurezza, oggi?

Marco Zanotti

“L’IT è un argomento complesso e negli ultimi anni, ha subito una accelerazione evolutiva dettata dalla esigenza di rispondere in tempo reale alle richieste di mercato. Alle complessità di integrazione tra ambienti eterogenei (privati ed in cloud) si aggiungono gli aspetti legati alla tutela e sicurezza dei dati, che sempre piu’ spesso sono obbiettivo di attacchi hacker. Nel webinar toccheremo diverse tematiche e forniremo alcuni spunti di riflessione per aiutare i nostri ospiti a migliorare o porre le basi per una loro strategia difensiva contro i cyber attacchi".

Spesso i webinar sono un po' troppo tecnici, sembrano riservati solo agli esperti. Che taglio darete al vostro?

“I webinar oggi dovrebbero compiere opera di evangelizzazione, diventando a loro volta per il pubblico spunti per approfondire determinate tematiche e per avere strumenti concreti per poter effettuare scelte consapevoli e adatte alla loro realtà. La tecnologia Nutanix di cui parleremo non è fine a se stessa ma fa parte di un ecosistema di scelte strategiche e tecnologiche che le aziende dovranno affrontare per continuare ad essere competitive sul mercato ed avviarsi verso un percorso di trasformazione digitale che è ormai inevitabile. In tale contesto si inserisce l’offerta del Gruppo Relatech che, attraverso la piattaforma clud based RePlatform, accompagna i propri clienti nella definizione delle scelte strategiche di digitalizzazione di cui il cloud è uno dei pilastri portanti per garantire affidabilità, scalabilità, interoperabilità e sicurezza dell’infrastruttura aziendale permettendo altresì una riduzione dei costi ed una ottimizzazione dei processi rispettando altresì gli aspetti legati alla sostenibilità (riduzione degli sprechi energetici).

Questo non è un webinar tecnico, dedicato solo agli specialisti ma i potenziali partecipanti potranno essere esponenti aziendali con vari ruoli perché il linguaggio sarà comprensibile e darà possibilità a tutti di conoscere aspetti del mondo IT ormai parte del comune linguaggio aziendale. Vuole illustrare un ipotetico scenario toccando tematiche sensibili per tutte le aziende e mira a delineare problematiche e soluzioni in cui il mondo impresa si possa riconoscere. Solo un ecosistema flessibile, consente all’azienda di cambiare direzione facilmente e con la massima dinamicità preservare l’investimento negli anni. L’ interazione nativa con il cloud in tutte le sue declinazioni (pubblico, ibrido e privato) deve porre le sue basi per una architettura solida, sicura e software defined”.

Cybersecurity e Blockchain

Nello specifico Relatech illustrerà come, attraverso il modulo ReSec della piattaforma cloud based RePlatform, che sfrutta le enormi potenzialità delle moderne tecnologie Cybersecurity e Blockchain è in grado di garantire la totale protezione di tutto il lifecycle del data management (includendo anche soluzioni di Network Security, Remote Backup, Disaster Recovery, Threat Monitoring) e certificare transazioni di dati e documenti critici tramite Blockchain. Grazie al modulo ReSec, Relatech è in grado di garantire ai clienti la totale sicurezza dei propri dispositivi e infrastruttura IT da possibili cyber-attacks.

Data protection Strategy: una scelta all’avanguardia tecnologica

La scelta di abbandonare le soluzioni tradizionali (tri-tier) e sposare la filosofia Open Cloud è un passo fondamentale che le aziende devono affrontare per tutelare la propria infrastruttura IT attraverso tecnologie in grado di garantire il massimo livello di protezione anche in contesti dove il business e i modelli organizzativi stanno subendo profondi mutamenti. Con le soluzioni tradizionali e poco flessibili si è costretti a prevedere oggi progetti o necessità future e molto spesso le attività si devono ripianificare alla luce di mutate condizioni esterne. Come abbiamo avuto occasione di verificare nel corso del 2020 le aziende dovranno avere la flessibilità di adeguarsi velocemente a nuovi contesti con una elevata attenzione ai costi.

L’evento si svolgerà in modalità virtuale attraverso piattaforma Demio. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link