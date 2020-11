Comin & Partners vince la VI edizione dei FinanceCommunity Awards

Gianluca Comin, Presidente e co-fondatore di Comin & Partners: "Negli ultimi 24 mesi abbiamo compiuto insieme un ulteriore sforzo di investimento sulla comunicazione finanziaria in termini di focus geografico, con l'apertura della nostra sede milanese, e di risorse con competenze specifiche in materia”

Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti, ha vinto la sesta edizione dei FinanceCommunity Awards come team dell’anno nella categoria “Financial PR”.

Comin & Partners ha ricevuto l’importante riconoscimento ieri sera dal gruppo LC Publishing in occasione di un evento online alla presenza dei maggiori esperti del settore.

“Abbiamo fondato Comin & Partners nel 2014 con l’intento di dare vita ad una società di comunicazione integrata – ha dichiarato Gianluca Comin, Presidente e co-fondatore della società a nome dei cinque soci – "Nonostante molti clienti ci conoscano per queste attività, negli ultimi 24 mesi abbiamo compiuto insieme un ulteriore sforzo di investimento sulla comunicazione finanziaria in termini di focus geografico, con l'apertura della nostra sede milanese, e di risorse con competenze specifiche in materia”.

Un’expertise, quella della comunicazione finanziaria, maturata da Comin & Partners nei sei anni di storia in cui ha seguito alcune delle più importanti operazioni finanziarie del Paese, fornendo consulenza strategica a diversi player nazionali e internazionali, per un valore, solo nell’ultimo anno, di 3 miliardi di euro, oltre che nella ultradecennale esperienza professionale dei singoli soci. Operazioni straordinarie che si vanno ad aggiungere alla gestione quotidiana della comunicazione finanziaria dei clienti della società.

Il riconoscimento va a sommarsi ai numerosi premi ricevuti in questi anni dai partner e dal risultato certificato da Doxa, che nella ricerca External & Media Relations 2019, ha visto Comin & Partners scalare la classifica della notorietà delle società di consulenza di comunicazione, passando dall’ottavo al quarto posto, con ottimi risultati rispetto alle performance nelle relazioni con i media.