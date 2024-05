Compravendite immobiliari, i prezzi non calano. Ma la domanda è ripartita

Compravendite immobiliari, il mercato è ripartito. I prezzi però non calano, specie nelle grandi città

Dopo un 2023 drammatico per al compravendita di case, complici i tassi di interesse molto elevati, i primi tre mesi del 2024 fanno registrare un'inversione di tendenza, almeno per quanto riguarda la domanda: decisamente aumentata. Nonostante il trend in atto, il mercato residenziale italiano - riporta Il Sole 24 Ore - è riuscito a esprimere quasi 710mila abitazioni vendute nel 2023 (-10% rispetto al 2022). Meno del 40%, negli ultimi tre mesi dell’anno passato, sono state acquistate con il mutuo. Ma secondo Istat nel quarto trimestre 2023 l’indice dei prezzi delle abitazioni rimane invariato rispetto al trimestre precedente e aumenta dell’1,8% sul 2022.

A crescere - prosegue Il Sole - sono soprattutto i prezzi delle abitazioni nuove che aumentano dell’8,9% (in accelerazione rispetto al +7,9% del trimestre precedente). Un appartamento di 40 metri quadri in zona Lima-Porta Venezia arriva a toccare un prezzo di 350mila euro a Milano. È solo un esempio dei prezzi elevati che si incontrano nella città lombarda. Per gli italiani la casa resta un importante asset di portafoglio, sia come prima abitazione sia se acquistata per investimento.