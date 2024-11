Concita per le feste, l'Hollywood Reporter in crisi accusa l'ex direttrice De Gregorio: "Mobbing e tensioni finanziarie a causa sua"

The Hollywood Reporter in crisi accusa l'ex direttrice De Gregorio: "Mobbing e tensioni finanziarie a causa sua"

Finisce male l’ultima avventura editoriale della nota giornalista Concita De Gregorio. Qualche giorno fa, infatti, Claudio Tedeschi quale giudice relatore del tribunale di Roma ha ammesso alla procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa la Brainstore Media srl proprietaria della licenza di pubblicazione in Italia della testata americana “The Hollywood Reporter” che la De Gregorio, oggi collaboratrice di “Repubblica”, ha diretto fino alla scorsa estate. Il tribunale ha dato alla società, di proprietà al 100% di Gian Marco Sandri, 60 giorni per presentare una proposta di concordato e ha nominato Giovanni Angelini quale commissario.

I giudici hanno accolto quindi il ricorso presentato per conto di Brainstore Media dall’avvocato Roberto Cocca e Gabriele Moreschini nel quale si spiega che dopo l’avvio dell’attività editoriale prima in formato digitale e poi cartaceo, con il primo numero del magazine in edicola in occasione del Festival del Cinema di Roma, “nel dicembre 2023 hanno avuto inizio una serie di contrasti all’interno della redazione, sfociati dapprima in una causa per demansionamento e mobbing pretesamente perpetrati in danno di uno dei vicedirettori, Giuseppe Gagliardi, da parte del direttore responsabile De Gregorio”. Poi “in ragione degli insanabili contrasti insorti in ordine alla gestione editoriale e delle condotte elusive del patto di non concorrenza della stessa, si è ritenuto di non rinnovare il contratto al direttore responsabile”, sostituita da Boris Sollazzo.

“La rottura (con la De Gregorio, ndr) - si legge ancora nel ricorso - ha avuto una significativo eco mediatica, ingenerando ulteriore conflittualità in seno alla redazione, che ha portato a una situazione di fortissima tensione finanziaria, con inevitabili cascami operativi”.

“Tuttavia la società, pur dovendo fronteggiare una sorta di ammutinamento della quasi totalità della redazione e dei collaboratori, ha faticosamente ritrovato operatività e ha coltivato rapporti volti alla definizione di accordi pubblicitari con importantissimi partner commerciali (Deloitte, Enel, Stellantis, Valentino, Bulgari, Allianz, Campari e Trenitalia). Il ricorso spiega inoltre che la De Gregorio “accumulava debiti non inclusi nel budget concordato”.

Di qui, pur continuando l’attività editoriale tramite il sito, la richiesta della procedura al tribunale mentre “sono in corso interlocuzioni volte all’acquisizione di finanza esterna da parte di soggetti interessati a investire nell’attività”. Ecco perché la speranza è che il piano di concordato sia in continuità diretta o eventualmente indiretta.