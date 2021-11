Confagricoltura, svolta ai vertici: Annamaria Barrile prima donna direttore

Cambio ai vertici di Confagricoltura: l'attuale direttore generale, Francesco Postorino, tra sette mesi passerà il testimone a Annamaria Barrile, attuale direttore delle relazioni istituzionali di palazzo Della Valle, nominata ora vicedirettore. Al termine della proroga, Barrile assumerà il ruolo di direttore generale: sarà la prima volta di una donna al vertice dell’organizzazione. L’annuncio è stato fatto dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al comitato direttivo dell’organizzazione, dopo il passaggio formale in Giunta confederale

Postorino è al vertice di Confagricoltura dal 2017. Inoltre, questa è la prima volta che l’avvicendamento alla direzione generale avviene con un affiancamento. "E' un segnale, spiega l’associazione, che conferma il passaggio di consegne in modo fluido e coordinato verso la definizione delle strategie e delle azioni di Confagricoltura in un momento storico determinante per il settore”.

Barrile, siciliana, 46 anni, laureata con lode in Scienze Politiche e con un dottorato di ricerca in Diritto amministrativo, ha una solida esperienza nell’ambito delle relazioni istituzionali a livello nazionale e internazionale. Dopo aver collaborato con Deloitte Consulting, si è affermata all’interno del gruppo Finmeccanica (oggi Leonardo) ricoprendo nella holding e nelle controllate Alenia Aeronautica e Telespazio i ruoli di responsabile delle relazioni internazionali e responsabile delle relazioni istituzionali. E’ stata deputy ceo Italia del gruppo EADS (oggi Airbus Group). Dall’ottobre 2019 è direttore dell’area Relazioni Istituzionali di Confagricoltura.