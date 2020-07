Confindustria, Panucci via. Mariotti Dg ad interim

Di Andrea Deugeni

Marcella Panucci non è più il direttore generale di Confindustria. Come anticipato da Affaritaliani.it, il neo presidente Carlo Bonomi ha impresso un'accelerazione (prima prevista a settembre) nell'uscita della manager che era in servizio in Viale dell'Astronomia dall'estate del 2012. Le sue deleghe passeranno ad interim a Francesca Mariotti, direttrice dell'area Fisco arrivata nell'associazione già nel precedente mandato della Panucci e da lei scelta. Bonomi è già alla ricerca di un nuovo direttore generale che potrebbe già presentare al sistema a ridosso dell'assemblea pubblica di Confindustria rinviata da giugno giugno settembre per l'emergenza Covid-19. Sempre secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, Bonomi che ha appena svolto un'attività di spending review sul bilancio della confederazione ha deciso di tagliare di 500 mila euro gli Mbo e di altri 500 mila euro il budget riservato alle spese dei vicepresidenti.