Consiglio Ue e test falliti sul vaccino. Borse in rosso. Spread su a 255

In scia al ribasso delle Borse asiatiche, anche le Borse europee viaggiano in calo nell'ultima seduta della settimana. All'indomani del Consiglio europeo in cui i 27 hanno deciso di mettere a punto un nuovo fondo per la ripresa, incentrato sul bilancio comunitario 2021-2027, ma non hanno trovato una quadra su vari aspetti, dall'importo del fondo all'uso del denaro, a sollevare preoccupazione sono soprattutto le notizie sulle evoluzioni della pandemia di coronavirus.

Secondo il Financial Times, che cita documenti dell'Organizzazione mondiale della sanità, i test condotti dall'americana Gilead Sciences sugli effetti di un farmaco per il trattamento del coronavirus non avrebbero dato i risultati sperati.

A Milano, maglia nera nel giorno in cui agenzia di rating S&P's che potrebbe emettere un downgrade sul debito italiano, l'indice Ftse Mib cede il 2,18% a 16.640 punti, Francoforte lascia sul terreno l'1,86%, Parigi cede l'1,51%, Londra perde l',1,36%.

A Piazza Affari ok Ferragamo (+0,82%) e Diasorin (+0,2%), giù invece Unicredit (-3%) e Fineco (-2,8%). Le Borse asiatiche chiudono in rosso con gli investitori che guardano anche alla stagione poco entusiasmante delle trimestrali ed ai dati deludenti del mercato del lavoro negli Stati Uniti. Termina in rosso Tokyo (-0,86%). Sul mercato valutario lo yen si apprezza sul dollaro a 107,60, e a un valore di 115.80 sull'euro.

A mercati ancora aperti marci in calo la Cina con Shanghai (-1%), Shenzhen (-1,4%), Hong Kong (-0,5%). Male anche Mumbai (-1,2%) e Seul (-1,3%). Sul fronte macroeconomico atteso previsto anche l'indice di fiducia delle imprese dalla Germania e dagli Stati Uniti i beni durevoli e la fiducia dei consumatori.

Sul secondario, apertura in rialzo a 255 punti base per lo spread Btp-Bund, con il rendimento del decennale italiano al 2,07% sul mercato secondario.

Sul mercaro delle commodity, infine, il prezzo del petrolio e' in leggero rialzo , dopo il +21% registrato ieri a New York. A sostenere le quotazioni, nell'ultima giornata di una settimana che ha visto il prezzo del future in scadenza scendere anche in negativo, sono alcune indicazioni di un possibile taglio alla produzione e le tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il contratto consegna Giugno sul Wti sale del 2% a 16,84 dollari al barile, quando il contratto di pari scadenza sul Brent del Mare del Nord guadagna l'1,31% a 21,63 dollari al barile. I prezzi sono positivi ma hanno rallentato rispetto agli scambi nella notte in Asia, quando il Wti era sopra i 17 dollari e il Brent sopra i 22 dollari al barile.

Negli ultimi giorni, il prezzo del greggio e' stato pesantemente influenzato dal calo dell'attivita' economica a livello globale, provocato dalle misure di isolamento per limitare la diffusione del Covid-19. Inoltre, risultano saturi anche i siti di stoccaggio. I Paesi produttori a inizio mese hanno trovato un accordo per ridurre la produzione a partire da maggio ma c'e' chi avrebbe gia' iniziato ad applicare i tagli da subito.