Conti pubblici, settore statale: a luglio l'avanzo migliora a 5,7 miliardi

Conti pubblici, nel mese di luglio 2021 il saldo del settore statale si è chiuso in miglioramento di circa 12,9 milioni

Migliora l'avanzo del settore statale: nel mese di luglio 2021 si attesta a 5.700 milioni, in crescita di 12.900 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno a -7.214 milioni. Il fabbisogno dei primi sette mesi dell’anno in corso è pari a circa 79.000 milioni, in miglioramento di circa 23.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (102.426). Sul sito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile il dato definitivo del saldo del settore statale del mese di giugno.