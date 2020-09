Controversie tributarie -3,49% annuo. Il Covid fa diminuire anche le liti

Alla fine di giugno le controversie tributarie pendenti in Italia, pari a 356.287, sono diminuite del 3,49% rispetto al 30 giugno 2019, mentre risultano in crescita del 3,67% rispetto l'inizio del trimestre. Lo riferisce il ministero dell'Economia con il rapporto trimestrale sul contenzioso tributario. Le controversie instaurate in entrambi i gradi di giudizio nel secondo trimestre 2020, pari a 35.278, registrano una riduzione del 41,62% rispetto all'analogo periodo del 2019. La forte contrazione dei flussi in entrata, si legge, è frutto della normativa emergenziale Covid-19 che ha previsto la sospensione dei depositi degli atti processuali e delle notifiche degli atti tributari da parte degli enti impositori. Le controversie definite sono state 22.655, con un forte calo tendenziale del 61,08% rispetto al medesimo periodo del 2019. Anche tale contrazione è imputabile alla normativa emergenziale che ha stabilito il rinvio d'ufficio delle udienze.

In dettaglio, prosegue il Mef, le nuove controversie presentate in primo grado presso le Commissioni tributarie provinciali (Ctp) sono state pari a 25.359, in diminuzione del 45,91%; i ricorsi definiti, pari a 15.455, hanno registrato un calo del 63,94%. Nelle Commissioni tributarie regionali (CTR), gli appelli pervenuti nel medesimo periodo, pari a 9.919, sono risultate in calo del 26,78%; le definizioni, pari a 7.200 provvedimenti, sono state inferiori del 53,10%. Nelle Commissioni provinciali la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore si è attestata al 49%, per un valore complessivo di 763,31 milioni di euro, mentre quella dei giudizi completamente favorevoli al contribuente è stata di circa il 28%, per un valore di 270,69 milioni di euro. La percentuale delle controversie concluse con giudizi intermedi è stata del 12%, per un valore complessivo di 158,03 milioni di euro. Nelle Commissioni regionali la quota di giudizi completamente favorevoli all'Ente impositore è stata del 50%, per un valore complessivo di 965,82 milioni di euro, quella dei giudizi completamente positivi nei confronti del contribuente è stata di circa il 32%, per un valore complessivo di 360,99 milioni di euro. Le controversie concluse con giudizi intermedi rappresentano circa il 9%, per un valore complessivo di 461,27 milioni di euro.