Cop26, c'è l'accordo su deforestazione. Stanziati 100mld per Paesi emergenti

Cop26, accordo da 19mld sulla deforestazione: e Ikea lancia un piano da 100 miliardi per i Paesi emergenti

È stata lanciata oggi alla Conferenza sul clima di Glasgow la nuova Global Energy Alliance for People and Planet (Geapp) che mira ad accelerare gli investimenti nella transizione ecologica e nelle soluzioni di energia rinnovabile nelle economie in via di sviluppo ed emergenti in tutto il mondo. L'alleanza, che parte con capitali impegnati per 10 miliardi di dollari, mira a mobilitare nel prossimo decennio 100 miliardi di dollari in capitale pubblico e privato con tre obiettivi principali.

Il primo è quello di raggiungere un miliardo di persone con energia affidabile e rinnovabile, il secondo punta a evitare e prevenire quattro miliardi di tonnellate di emissioni di carbonio e infine di porre le condizioni per creare oltre 150 milioni di posti di lavoro in attività attinenti alla transizione ecologica. A guidare l'alleanza sono Ikea e la Rockefeller Foundation mentre Italia, Regno Unito e Danimarca aderiscono come partner nazionali e co-organizzatori di Cop26.

Fra i partner di investimento vi sono inoltre la African Development Bank Group, la Asian Development Bank, la Banca Europei degli investimenti, la Inter-American Development Bank, la International Finance Corporation, il Cdc Group del Regno Unito, lo US International Development Finance Corporation e la Banca Mondiale. L'alleanza nasce dell'esigenza di aiutare i paesi in via di sviluppo nell'affrontare i costi della transizione ecologica sulla base della considerazione che sebbene questi paesi siano attualmente responsabili solo del 25% delle emissioni globali di CO2, la loro quota di emissioni globali potrebbe raggiungere il 75% entro il 2050.

Eppure, questi paesi attualmente ricevono solo il 13% dei finanziamenti per l'energia pulita, nonostante rappresentino quasi la metà della popolazione mondiale. Inoltre, nei paesi in via di sviluppo sono in fase di progettazione, autorizzazione o costruzione centrali a carbone per 243 GW. Se costruite, queste centrali emetterebbero 38 miliardi di tonnellate di CO2 nei prossimi decenni, un ammontare quasi pari alle emissioni globali totali dello scorso anno.