Coronavirus, Alfasigma non si ferma: "Nessun impatto economico nel breve"

di Lorenzo Zacchetti

Emergenza Coronavirus: l'intervista di affaritaliani.it a Biagio Oppi, direttore della Comunicazione di Alfasigma, nonché referente della sicurezza aziendale in questo periodo di crisi sanitaria.

Nata dalla fusione tra Alfa Wasserman e Sigma-Tau, Alfasigma è un'eccellenza della farmaceutica italiana, molto nota anche tra i non addetti ai lavori grazie alla popolarità di prodotti da banco a larghissima diffusione come Biochetasi e Neoborocillina.

Avendo sede a Bologna, Alfasigma si trova in una delle zone geografiche maggiormente messe in difficoltà dall'emergenza-Coronavirus, ma non ne sta risentendo in maniera particolare: "La produzione sta procedendo a pieno ritmo. Le uniche difficoltà si sono registrate con alcuni fornitori lombardi, ma per il resto non stiamo avendo alcuna inefficienza... se non quelle intenzionalmente create", spiega Biagio Oppi, apprezzato esperto di Corporate Communication che da qualche mese lavora in Alfasigma, dopo una solida esperienza in altre aziende del settore.

Che cosa intende?

"Che per tutelare la salute degli addetti alla produzione abbiamo scaglionato gli ingressi a 10 minuti di distanza l'uno dall'altro, così da non intasare gli ambienti comuni e gli spogliatoi. Ovviamente, poi, abbiamo distanziato i posti in mensa, così da rispettare le distanze previste dai decreti del Governo. Questo magari ha leggermente ridotto la produttività individuale, ma a livello complessivo non abbiamo avuto alcun calo e, comunque, dobbiamo in primo luogo tutelare i lavoratori".

Quali altre precauzioni avete adottato?

"Siamo tutti in smart-working, compresi gli informatori scientifici: solitamente il loro lavoro consiste nel girare per gli studi dei medici e degli ospedali, ma in questa fase non era certamente il caso".

Quale sarà l'impatto del Coronavirus sul vostro business?

"A livello complessivo è difficile fare delle previsioni, ma per quanto riguarda Alfasigma nel breve periodo non ci attendiamo alcun calo: gli ordini sono rimasti invariati"

Quali saranno i prossimi passi su questo versante?

"Adesso si tratta di gestire la crisi sanitaria sul piano internazionale. La Cina ha gestito le cose benissimo e adesso si può dire che è quasi fuori dal tunnel. Negli altri Paesi mi pare che non ci sia altrettanta consapevolezza del rischio, ma mi riferisco più che altro al livello governativo e mediatico. Parlando dei nostri referenti, negli Stati Uniti - ad esempio - abbiamo trovato una reazione molto adeguata".