Borse verso un lunedì nero. Tonfo delle asiatiche, crolla il petrolio

Borse asiatiche: affondano su coronavirus e petrolio,Tokyo -6,14%

L'epidemia di coronavirus e il crollo dei prezzi del petrolio affondano le Borse asiatiche. A Tokyo, l'indice Nikkei 225 segna un ribasso del 6,14% a trenta minuti dalla chiusura, mentre a Seul, il Kospi viaggia su un ribasso del 4,26%. Forte calo anche per le Borse cinesi: a Shanghai l'indice Composite segna un ribasso del 2,89%, mentre l'indice Component della Borsa di Shenzhen e' in calo del 3,51%. Va peggio a Hong Kong, dove l'indice Hang Seng segna un ribasso del 3,78%, mentre Singapore lascia sul terreno il 4,7%. Forte calo anche a Taiwan, che perde il 2,64%.

Coronavirus: Borsa Tokyo chiude a -5%, ai minimi da 2 anni

La Borsa di Tokyo ha chiuso a -5,07 sui timori di diffusione del nuovo coronavirus. E' stato il risultato peggiore da oltre due anni, un risultato appesantito dal calo dei prezzi del petrolio e dai timori di diffusione del nuovo coronavirus, che ha faTto schizzare lo yen sul dollaro. Al termine degli scambi, l'indice-guida Nikkei aveva perso il 5,07% collocandosi a 19.698,76 punti, qualcosa che non accadeva dal febbraio 2018.

Petrolio: affonda sui mercati asiatici, Wti -28%

Il prezzo del Petrolio affonda sui mercati asiatici con perdite che sfiorano il 30%, dopo essere andato oltre i minimi registrati nel 1991. Il Wti cede il 28,68% a 29,44 dollari e il Brent perde il 26,51% a 33,27 dollari.

Coronavirus: Boj, umore investitori "si sta deteriorando"

"L'incertezza sulle prospettive economiche del Giappone aumenta. L'umore degli investitori si sta in parte deteriorando, con mosse dei mercati instabili". Cosi' il governatore della Banca centrale giapponese, Haruhiko Kuroda, dopo il tonfo della Borsa di Tokyo, che ha chiuso in calo del 5,07%, sui timori della diffusione dell'epidemia di coronavirus e di una guerra petrolifera dopo il mancato accordo tra Russia e Opec per sostenere i prezzi del greggio. La Boj ha preannunciato che rispondera' "senza esitazione" alle incertezze del mercato.

Borse del Golfo: precipitano su scia prezzi petrolio

I mercati azionari del Golfo precipitano dopo il crollo dei prezzi del petrolio. L'indice principale del Kuwait, il Premier Index, e' sceso del 9,5% e le negoziazioni sono state sospese, mentre i mercati di Dubai sono calati del 9% e quelli di Abu Dhabi del 7,1%. I prezzi del petrolio sono crollati dopo che i colloqui tra l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opep) e la Russia sui tagli alla produzione sono falliti questa settimana.

Mercati: petrolio e coronavirus affossano futures Wall Street

Si preannuncia un'apertura di passione per i mercati, a causa dell'emergenza sanitaria per il coronavirus e dei timori per una guerra petrolifera. Lo preannunciano il forte calo dei future sul greggio: il contratto sul Wti, nelle contrattazioni elettroniche, e' arrivato a perdere fino al 30% portandosi ai minimi da 1991. Attualmente la perdita e' del 21% a 32,62 dollari. petrolio e coronavirus stanno anche mandando in profondo rosso i futures sul Dow Jones, -3,76%, e sul Nasdaq, mentre si attende l'apertura dei mercati asiatici. Il calo del petrolio e' in parte influenzato dai timori per il coronavirus. Ma la paura principale resta quella di una guerra petrolifera dopo che l'Opec e la Russia non sono riusciti venerdi' a raggiungere un accordo per tagliare nuovamente la produzione nel tentativo di alleviare il calo dei prezzi. Stamane i mercati azionari in Arabia Saudita e negli altri Paesi del Golfo sono sprofondati a livelli storicamente bassi. Il mercato azionario saudita e' sceso del 6,5% all'apertura, e sono affondati anche i mercati azionari di Dubai (-8,5%) e quelli di Kuwait e Abu Dhabi, entrambi con cali superiori al 7%.

Anche le azioni della compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco sono scese per la prima volta al di sotto del prezzo di IPO di 32 rial (8,5 dollari) e sono rimaste a 31,15 rial. La borsa del Qatar e' scesa del 3,5%, quella del Bahrain del 3% e quella dell'Oman dell'1,1%. La Russia, principale alleato dell'OPEC, si e' opposta al taglio della produzione per mantenere alti i prezzi. I prezzi del petrolio sono scesi finora di oltre il 30% quest'anno. Gli occhi degli operatori sono anche puntati sulla Bce. Dopo l'intervento della scorsa settimana della Fed, che ha tagliato di mezzo punto percentuale i tassi di interesse americani, gli investitori guardano ora alla riunione della Bce di giovedi' prossimo per capire se anche la banca centrale europea decidera' misure di sostegno ai Paesi dell'eurozona. L'istituto di Francoforte ha gia' fatto sapere che "monitora da vicino gli sviluppi e le implicazioni sull'economia" del coronavirus ed e' pronta ad adottare "misure appropriate e mirate, commisurate ai rischi", se necessario. Non si sa al momento se si tratta di una sorta di "bazooka" cosi' come evocato dall'allora presidente Mario Draghi a proposito del Quantitative Easing ma gli analisti sono convinti che l'Eurotower non restera' a guardare. D'altronde, rispetto al 23 gennaio, data dell'ultima riunione del board, sembra passato un secolo: la situazione - sia a livello sanitario sia sul piano economico - appare profondamente mutata. Ma a differenza di Powell, il presidente Christine Lagarde ha margini di intervento piu' ridotti. Con i tassi gia' abbondantemente sotto zero e gli ostacoli politici a un nuovo Qe creati dal meccanismo della capital key, gli analisti sostengono che l'ipotesi piu' probabile e' che la Bce decida per una riattivazione del programma di TLTRO, ossia Targeted longer-term refinancing operation che indica maxi-iniezioni di liquidita' a lungo termine per sostenere l'economia reale attraverso aste a basso costo con scadenza a quattro anni.