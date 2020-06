Coronavirus, borse europee aprono in calo per timori di una seconda ondata

Borse europee in calo, spread Btp/Bund stabile

Inizio di settimana in calo per Borse europee sui timori che la nuova ondata di Covid-19 indebolisca la ripresa economica. A preoccupare è soprattutto l'aumento dei casi negli Usa, dove circa 20 Stati hanno visto negli ultimi giorni un rimbalzo delle infezioni, mentre l'epicentro dell'epidemia si è spostato da New York e nord-est a sud e ovest.

Wall Street da parte sua ha chiuso venerdì in ordine sparso, in leggera crescita durante la settimana. Gli investitori temono anche l'aumento delle infezioni in Cina, Giappone e India. L'Oms ha avvertito che il mondo è entrato in una "fase pericolosa", con la fine di misure di contenimento e le restrizioni sulla mobilità.

A Londra nei primi scambia l'indice Ftse 100 perde l'1,1% a 6.230,82 punti, a Francoforte il Dax cede l'1,32% a 12.168,15 punti e a Parigi il Cac 40 scende dell'1,26% a 4.915,65 punti. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cala dell'1,15% a 19.390 punti.

Apertura stabile invece per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 177 punti, lo stesso livello della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale è pari all'1,35%.